Małgorzata Rozenek-Majdan przekazała radosną nowinę. Szykują się spore zmiany w jej życiu!
Niewiarygodne, czym się teraz zajmie...
Małgorzata Rozenek-Majdan ma za sobą bardzo pracowity okres. Prezenterka telewizyjna już wkrótce poprowadzi trzecią edycję rozrywkowego reality show „Królowa przetrwania”. Oprócz tego ruszyła także niedawno z własnym programem „Z bliska”, który realizuje dla serwisu Gazeta.pl. Okazuje się, że to nie koniec. Jej fani będą mogli już niedługo zobaczyć ją w zupełnie nowej odsłonie! Będziecie mocno zaskoczeni…
26 września 2025 roku Małgorzata Rozenek-Majdan opublikowała w sieci zaskakujący wpis. Okazuje się, że jej fani będą mogli za chwilę kupić książkę autorstwa Perfekcyjnej Pani Domu. Małgorzata Rozenek-Majdan zdradzi w niej swoje sposoby na zdrowie, świetną formę i estetyczne wnętrza. Osobowość telewizyjna zapewniła, że będzie to przepis na zdrowie w pigułce dla kobiet w każdym wieku:
„Dziś dzielę się z wami dobrą nowiną — moja książka ma premierę 29 października, a już dziś możecie zamawiać ją w preorderze. Zrodziła się z moich własnych poszukiwań i waszych pytań o to jak dbać o siebie w codziennym pędzie. Razem z lekarzami, ekspertami i redaktorką Moniką Głuska-Durenkamp zebrałyśmy te pytania i dałyśmy na nie odpowiedzi — proste, praktyczne, oparte na najnowszej wiedzy. To książka, która nie ocenia ani nie moralizuje, tylko podpowiada, jak krok po kroku zadbać o siebie naprawdę” — podsumowała Małgorzata Rozenek-Majdan.
Pracuję intensywnie, często pod presją czasu i oczekiwań. Wiem, że aby działać na pełnych obrotach, potrzebuję sprawnego ciała i spokojnego umysłu. Dlatego systematycznie pogłębiam wiedzę na temat zdrowego stylu życia — opierając na dowodach naukowych, a nie chwilowych trendach — dodała.
Fani zachwyceni pomysłem Małgorzaty Rozenek-Majdan na książkę o zdrowiu. Posypały się liczne gratulacje!
Pod wiadomością Małgorzaty Rozenek-Majdan na temat jej nowego pomysłu na biznes pojawiło się mnóstwo komentarzy. Wiele osób było zachwyconych przedsiębiorczością celebrytki i gratulowało jej nowej książki. Inni nie szczędzili krytycznych słów i ostudzili zachwyt pozostałych…
- Super, gratulacje. Nie przestaje pani zaskakiwać,
- Rewelacja. Już nie mogę się doczekać. Gdy tylko będzie dostępna, to na pewno kupię w formie papierowej,
- Już zamówiłam preorder. Gratulacje Małgosiu. Jesteś wspaniała o bardzo pracowita,
- W środku będzie kupon zniżkowy do chirurga plastycznego?
- Serio? Szkoda czasu na takie książki — pisali internauci.
jkjhff | 26 września 2025
Wolałabym kupić książkę jakiegoś mądrego lekarza, dietetyka, sorry….