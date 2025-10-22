Były partner po rozstaniu z Mandaryną od razu wziął ślub. Wokalistka komentuje!
Nie gryzła się w język!
Mandaryna była związana z przystojnym oświetleniowcem — Adrianem Szlażewiczem. Para zaczęła się spotykać w 2022 roku. Niestety, ale ich relacja nie przetrwała próby czasu. Piosenkarka i tancerka rozstała się z młodszym o 10 lat mężczyzną w 2025 roku. Teraz po czasie wróciła do tematu w rozmowie z dziennikarzem show-biznesowym. Wymownie skomentowała fakt, że Adrian Szlażewicz wziął ślub z nową ukochaną.
Mandaryna długo nie komentowała rozstania z Adrianem Szlażewiczem. Para chętnie pojawiała się wspólnie na imprezach branżowych. Wszyscy myśleli, że kiedyś sformalizują relację, jednak tak się nie stało. Teraz tancerka odniosła się do informacji, że jej były partner wziął ślub z nową kobietą swojego życia:
To już było dla mnie dawno. Ja jestem w innym miejscu. Nie chcę tego komentować, a tak jak mówiłam, naprawdę życzę ludziom wszystkiego dobrego — powiedziała w rozmowie z Pomponikiem.
Związki Mandaryny. Nie tylko Michał Wiśniewski!
Marta „Mandaryna” Wiśniewska miała bardzo bogate życie uczuciowe. Obecnie pozostaje singielką. Jednak przed laty najwięcej osób pamiętało ją z małżeństwa z wokalistą zespołu Ich Troje — Michałem Wiśniewskim. Para wzięła ślub 10 grudnia 2003 roku w Kirunie, z którego transmisję można było obejrzeć w telewizji. Ich związek trwał od 2002 do 2006 roku.
Para doczekała się narodzin dwójki dzieci: syna Xaviera Michała, który urodził się 24 czerwca 2002 roku i córki Fabienne Marty, która przyszła na świat 21 sierpnia 2003 roku. Rozwiedli się 18 kwietnia 2006 roku.
Następnie była związana z: instruktorem kitesurfingu Michałem Szatkowskim. Byli ze sobą od 2007 do 2009 roku. Potem Mandaryna spotykała się z fotografem Wojciechem Bąkiewiczem od 2010 do 2015 roku oraz z radcą prawnym Pawłem Wójcikiem w latach 2017–2019.
Ogłoszenie | 23 października 2025
Mandaryna to już poważna kobieta z odchowanymi dziećmi i już nie jest jej potrzebny żaden „dzieciak” (czytaj” facet”). Teraz to może by chciała partnera na życie , który będzie ja wspierać a nie latać jak kot z pęcherzem ? A może już nikogo nie chce ? Na co jej następny ból głowy . Mam super siostrę na wydanie , ładna zgrabna zaradna , konie można z nią kraść . Wybiera być sama … coś w tym jest ? Super kobiety są same . Szkoda.
Anonim | 23 października 2025
Kaka | 23 października 2025
Trzymaj się Mandaryna dla mnie jesteś fajną osobą
Anonim | 23 października 2025
Idiotka
Twoj nick | 22 października 2025
Czyli to on ją