Mandaryna była związana z przystojnym oświetleniowcem — Adrianem Szlażewiczem. Para zaczęła się spotykać w 2022 roku. Niestety, ale ich relacja nie przetrwała próby czasu. Piosenkarka i tancerka rozstała się z młodszym o 10 lat mężczyzną w 2025 roku. Teraz po czasie wróciła do tematu w rozmowie z dziennikarzem show-biznesowym. Wymownie skomentowała fakt, że Adrian Szlażewicz wziął ślub z nową ukochaną.

Mandaryna długo nie komentowała rozstania z Adrianem Szlażewiczem. Para chętnie pojawiała się wspólnie na imprezach branżowych. Wszyscy myśleli, że kiedyś sformalizują relację, jednak tak się nie stało. Teraz tancerka odniosła się do informacji, że jej były partner wziął ślub z nową kobietą swojego życia:

To już było dla mnie dawno. Ja jestem w innym miejscu. Nie chcę tego komentować, a tak jak mówiłam, naprawdę życzę ludziom wszystkiego dobrego — powiedziała w rozmowie z Pomponikiem.

