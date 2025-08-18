Marianna Schreiber jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w polskim show-biznesie. Jej częste zmiany poglądów oraz partnerów według niektórych osób gryzą się z konserwatywnymi wartościami, które wyznaje. Celebrytka po rozstaniu z politykiem — Łukaszem Schreiberem była związana z Przemysławem Czarneckim. Teraz jest w związku z… politykiem Konfederacji — Piotrem Korczarowskim.

Marianna Schreiber ubolewa nad brakiem prywatności! Znalazła nowy dom i zapowiada: „Tu wezmę swój ślub”

Marianna Schreiber wypomina Schreiberowi brak spotkań z córką. „Kiedyś tatusiowie będą chcieli…”

Marianna Schreiber nie przestaje zaskakiwać. Po dwóch nieudanych relacjach z politykami PiS postanowiła się związać z posłem z równie konserwatywnego ugrupowania — Konfederacji. Jej relacja z Piotrem Korczarowskim jest bardzo burzliwa, ponieważ para już raz się rozstała, ale długo bez siebie nie wytrzymali. Teraz celebrytka potwierdziła, że zaręczyła się z mężczyzną…

Czekamy na ślub, który odbędzie się po Nowym Roku, ale nie chcę nic więcej zdradzać, bo już się nauczyłam, będąc w internecie, że szczęście lubi ciszę. Będę to ukrywała tak długo jak tylko mogę. Dlatego niczym się nie chwalę — powiedziała w rozmowie z Plotkiem.

To KONIEC wielkiej miłośći! Marianna Schreiber ROZSTAŁA SIĘ z Piotrem Korczakowskim

Schreiber wstawia się za Pelą, po kpinach Lipińskiej: „Aby nigdy pani nie doświadczyła publicznie takich upokorzeń”

Mimo faktu, że serce Marianny Schreiber znowu jest zajęte, to wciąż w jej życiu pobrzmiewa echo dawnej relacji. Celebrytka przez lata była żoną polityka PiS — Łukasza Schreibera. Para była ze sobą od 2015 do 2025 roku. Ich relacja jednak nie przetrwała próby czasu. Rozstali się w marcu 2024 roku, a w czerwcu 2025 roku wzięli rozwód. Wspólnie wychowywali córkę — Patrycję, z którą zdaniem influencerki nie ma dziś kontaktu polityk.

Ostatnio Marianna Schreiber udostępniła na Instagramie opcję zadawania pytań. Jedno z nich było podziękowaniem za trud włożony w samotne wychowywanie córki. Przy tej okazji celebrytka wspomniała o byłym mężu i wbiła mu szpilę! 

„Trzymaj się i bądź dzielna! Masz dla kogo żyć! Masz dla kogo być silna! Twoje dziecko ci podziękuje, jak dorośnie za to, że jako jedyna przy nim byłaś i dałaś radę dźwignąć wszystkie trudy tego świata, by zapewnić mu wszystko, czego potrzebuje.Moja córka już dziś mówi mi jak bardzo docenia to jak się staram i że sama ze wszystkim daję radę, by miała wszystko, czego potrzebuje, pragnie a przede wszystkim zawsze ogrom miłości i wsparcia” — stwierdziła Marianna Schreiber.

Kiedyś tatusiowie będą chcieli mieć z nimi kontakt, tylko że wtedy może być już za późno. Ich strata. Ściskam was

Marianna Schreiber, fot. Instagram.

Marianna Schreiber, fot. Instagram.

Marianna Schreiber, fot. Instagram.

Marianna Schreiber, fot. Instagram.

Marianna Schreiber, fot. Instagram.

Marianna Schreiber, fot. Instagram.

pasekkozak