Czekamy na ślub, który odbędzie się po Nowym Roku, ale nie chcę nic więcej zdradzać, bo już się nauczyłam, będąc w internecie, że szczęście lubi ciszę. Będę to ukrywała tak długo jak tylko mogę. Dlatego niczym się nie chwalę — powiedziała w rozmowie z Plotkiem.

Marianna Schreiber nie przestaje zaskakiwać. Po dwóch nieudanych relacjach z politykami PiS postanowiła się związać z posłem z równie konserwatywnego ugrupowania — Konfederacji. Jej relacja z Piotrem Korczarowskim jest bardzo burzliwa, ponieważ para już raz się rozstała, ale długo bez siebie nie wytrzymali. Teraz celebrytka potwierdziła, że zaręczyła się z mężczyzną…

Marianna Schreiber jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w polskim show-biznesie. Jej częste zmiany poglądów oraz partnerów według niektórych osób gryzą się z konserwatywnymi wartościami, które wyznaje. Celebrytka po rozstaniu z politykiem — Łukaszem Schreiberem była związana z Przemysławem Czarneckim. Teraz jest w związku z… politykiem Konfederacji — Piotrem Korczarowskim.

Mimo faktu, że serce Marianny Schreiber znowu jest zajęte, to wciąż w jej życiu pobrzmiewa echo dawnej relacji. Celebrytka przez lata była żoną polityka PiS — Łukasza Schreibera. Para była ze sobą od 2015 do 2025 roku. Ich relacja jednak nie przetrwała próby czasu. Rozstali się w marcu 2024 roku, a w czerwcu 2025 roku wzięli rozwód. Wspólnie wychowywali córkę — Patrycję, z którą zdaniem influencerki nie ma dziś kontaktu polityk.

Ostatnio Marianna Schreiber udostępniła na Instagramie opcję zadawania pytań. Jedno z nich było podziękowaniem za trud włożony w samotne wychowywanie córki. Przy tej okazji celebrytka wspomniała o byłym mężu i wbiła mu szpilę!

„Trzymaj się i bądź dzielna! Masz dla kogo żyć! Masz dla kogo być silna! Twoje dziecko ci podziękuje, jak dorośnie za to, że jako jedyna przy nim byłaś i dałaś radę dźwignąć wszystkie trudy tego świata, by zapewnić mu wszystko, czego potrzebuje.Moja córka już dziś mówi mi jak bardzo docenia to jak się staram i że sama ze wszystkim daję radę, by miała wszystko, czego potrzebuje, pragnie a przede wszystkim zawsze ogrom miłości i wsparcia” — stwierdziła Marianna Schreiber.