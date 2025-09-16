Marianna Schreiber widziała ostatnio spot promujący pierwszy odcinek „Tańca z Gwiazdami”. Celebrytka była zszokowana postawą uczestników. Postanowili oni przekształcić tekst znanej modlitwy i przerobić ją na humorystyczną wersję. Niestety, ale efekt tych kombinacji nie przypadł do gustu Mariannie Schreiber. Aktywistka w ostrych słowach skrytykowała filmik w mediach społecznościowych. Nie wzięła jeńców!

Wojna żon Łukasza Schreibera się rozkręca! Weronika nie pozostawiła złudzeń Mariannie

Marianna Schreiber ostro jedzie po spocie „Tańca z Gwiazdami”. Twierdzi, że narusza uczucia religijne!

Marianna Schreiber jest znana z kontrowersyjnych opinii i niestandardowych zachowań. Ostatnio zdenerwowała się na spot uczestników promujący „Taniec z Gwiazdami”. Niestety, ale nagranie zostało już usunięty z profilu programu Polsatu, ale Schreiber zdążyła je nagrać. Ostro wypowiedziała się na temat samego pomysłu. Oskarżyła pomysłodawców o obrazę uczuć religijnych Polaków:

Uważam, że to nawet nie było niesmaczne, a tragiczne. Nie wiem, jak można dopuścić się aż takiej zniewagi. Dorośli ludzie, świadomie nagrywający takie treści, przygotowujący tekst pod taki filmik (widać, że musieli trochę nad tym pracować) są świadomi, co wrzucają do sieci i jakie to może wywołać emocje — powiedziała Marianna Schreiber.

Tak Rogacewicz i Kaczorowska zachowują się, gdy gasną kamery! Zaskakujące kulisy „Tańca z Gwiazdami” (FOTO)