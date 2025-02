Martyna Wojciechowska przechodzi teraz bardzo trudne chwile. Słynna dziennikarka opublikowała w sieci serię zdjęć z ojcem, którego niedawno pożegnała. Gwiazda TVN-u w poruszających słowach opisała relację ze zmarłym tatą. Po jej wypowiedzi można wywnioskować, że miała z nim bardzo czułą i piękną więź. Internauci byli poruszeni jej intymnym wpisem. Szybko zasypali dziennikarkę licznymi kondolencjami i słowami otuchy.

Dziennikarka opublikowała w sieci czarno-białe zdjęcie i inne kadry ze świętej pamięci ojcem. Okazuje się, że Martyna Wojciechowska pożegnała rodzica, który zawsze jej kibicował i z którym miała bardzo bliską więź. Rodzic przez lata wspierał jej sukcesy zawodowe i w trudnych chwilach dziennikarka zawsze mogła na niego liczyć:

„Tatku. Mój kochany tato Stasiu. Byłeś zawsze… Czuję wielki smutek, że już nigdy cię nie zobaczę i nie przytulę. Choć mam 50 lat to zawsze, kiedy przyjeżdżałam do domu w Izabelinie, siadałam ci na kolanach jak mała dziewczynka (choć przecież cię przerosłam) i się tuliłam, a ty gładziłeś mnie po plecach i mówiłeś, że jestem wyjątkowa i że ze wszystkim sobie poradzę. I jak bardzo mnie kochasz. A wtedy od razu się wzruszałeś i zaczynałeś płakać — pamiętasz? Choć przecież na zewnątrz byłeś twardzielem i chyba nikt cię takiego nie znał. Surowy, czasem zero-jedynkowy, tytan pracy, zawsze musiałeś być w ruchu, coś robić. Nie do pomyślenia było, żebyś się gdzieś spóźnił, albo coś zawalił. Nigdy nie chorowałeś, nie odpoczywałeś, miałeś niespożytą energię” — podsumowała Martyna Wojciechowska w poruszającym wpisie.

