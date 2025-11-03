Ubiegły odcinek „Tańca z Gwiazdami” nie tylko dostarczył dużą dawkę tanecznych emocji, ale również nie zabrakło szokujących niespodzianek. Ten wieczór był przede wszystkim niezwykle ważny dla Tomasza Karolaka, który zdobył się na niezwykły gest na wizji względem swojej córki.

17. edycja programu „Taniec z Gwiazdami” trwa w najlepsze, a małymi kroczkami zbliżamy się do półfinału. Ten odcinek jubileuszowej edycji był o tyle wyjątkowy, ponieważ pary zatańczyły w trio ze zwycięzcami poprzednich edycji.

W trakcie ćwierćfinałowego odcinka mogliśmy podziwiać takie składy jak: Wiktoria Gorodecka, Kamil Kuroczko i Joanna Mazur. Katarzyna Zillmann i Janja Lesar ze specjalnym udziałem Anity Sokołowskiej. Nie zabrakło również Maurycego Popiela i Sary Janickiej, którzy wystąpili z Anną Muchą. Był też „Bagi”, Magdalena Tarnowska i towarzyszący im gościnnie Rafał Mroczek. Tomasz Karolak i Izabela Skierska zatańczyli natomiast z Robertem Wabichem. Natomiast do duetu Barbary Bursztynowicz i Michała Kassina dołączyła Aneta Zając.

Odcinek ten był wyjątkowy nie tylko ze względu na jubileuszowe tria ze zwycięzcami. Tego dnia Iwona Pavlović obchodziła 63. urodziny. Jurorka została wówczas obsypana kwiatami i słodkościami. To jednak nie był koniec niespodzianek.

Co ciekawe ten dzień był również wyjątkowy dla Tomasza Karolaka. Okazało się, że tego samego dnia, kiedy urodziny świętowała Iwona Pavlović, swoje święto obchodziła również jego córka Lena, która weszła właśnie w dorosłość. Warto wspomnieć, że Lena pojawiła się już wcześniej w programie w rodzinnym odcinku, gdzie towarzyszyła ojcu na parkiecie.

Tamtego wieczoru Tomasz Karolak przerwał program i zwrócił się do publiczności, mówiąc, że jego ukochana córka kończy dziś 18 lat. Lena tym razem była obecna na widowni, a gdy aktor o niej wspomniał, to dołączyła do niego na scenę. Chwilę później na wizji aktor wręczył córce ogromny bukiet kwiatów, a cała sala wraz z jurorami i prowadzącymi odśpiewała jej głośne „Sto lat!”. Było widać, że jest to dla nich niezwykle wzruszający moment.