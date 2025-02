Piosenkarz w latach swojej wielkiej sławy, zarobił ponad 40 milionów. Brak rozsądnego zarządzania finansami sprawił, że obecnie martwi się o swoją przyszłość, a zwłaszcza o emeryturę. W 2018 roku Michał Wiśniewski zmuszony był ogłosić upadłość konsumencką. Kolejne kłopoty pojawiły się pod koniec 2021 roku, kiedy rozpoczęto śledztwo w sprawie niespłaconej pożyczki w wysokości 2,8 miliona złotych. W październiku 2023 roku zapadł wyrok skazujący Wiśniewskiego na 1,5 roku więzienia oraz grzywnę w wysokości 80 tysięcy złotych. Artysta utrzymuje, że jest niewinny, jednak podkreśla, że „z godnością zniesie odsiadkę”, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Michał Wiśniewski ostro o finalistach Eurowizyjnych preselekcji. „Szału nie było, d*py nie urwało”

Problemy finansowe zmuszają Wiśniewskiego do dalszej pracy. Wokalista przyznaje, że jego przyszła emerytura z ZUS-u nie zapewni mu godnego życia.

Dopóki nasze pieniądze będą przerzucane z worka do worka, to jakieś ochłapy do nas trafią. Natomiast jakie ja mam szanse na emeryturę? Pomijam oczywiście fakt, że wyliczono mi około 200 złotych miesięcznie – powiedział w rozmowie z Plejadą.

Mandaryna szczerze o WIŚNIEWSKIM: „Michał był zazdrosny o mój sukces!”

Mimo trudnej sytuacji Wiśniewski nie ukrywa, że sam ponosi odpowiedzialność za swoje błędy finansowe. Krytycznie odnosi się również do innych gwiazd, które narzekają na swoje przyszłe emerytury.

Gdy przychodzi aktor, który zagrał w serialu składającym się z tysiąca odcinków i mówi, że będzie miał słabą emeryturę, to mam ochotę zapytać: „Serio?”. Przecież wystarczy policzyć, ile ten człowiek zarobił przez ostatnie lata. Oczywiście cieszę się, że mógł to zrobić, ale każdy z nas ma szansę na to, żeby zadbać o swoją przyszłość. […] Zarobiłem 40 milionów i gdybym dbał o te pieniądze, to miałbym je do dzisiaj, pewnie ze sporym procentem – mówił artysta.