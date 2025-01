Wielkimi krokami zbliżają się preselekcje do Eurowizji. W tym roku widzowie zdecydują, kto będzie reprezentował Polskę na międzynarodowej scenie muzycznej. W preselekcjach biorą udział: Tynski, Justyna Steczkowska, Kuba Szmajkowski, Dominik Dudek, Sw@da x Niczos, Janusz Radek, Sonia Maselik, Daria Marx, Marien oraz Chrust. Wielki koncert finału preselekcji odbędzie się 14 lutego.

Michał Wiśniewski ocenia uczestników Eurowizyjnych preselekcji

Michał Wiśniewski pojawił się na „Kanale Zero” i ocenił wszystkich uczestników startujących w preselekcjach do Eurowizji. Przyznał, że piosenka Justyny Steczkowskiej jest bardzo dobrze wyprodukowana i pochwalił zgłoszenie utworu „Gaja”. Następnie odniósł się do piosenki Dominika Dudka – „Hold the light” i stwierdził, że jego świeżość ma ogromną wartość i potencjał w tegorocznym konkursie. Podczas odcinka ocenił, także Kubę Szmajkowskiego i stwierdził, że uczestnik zgłosił „zacny” utwór i uważa, że również ma duże szanse na zwycięstwo.

Jednym z najgorzej ocenionych utworów była piosenka Darii Marx, przy której wokalista pozwolił sobie na dłuższą wypowiedź.

Na razie szału nie było, d*py nie urwało, jak to mówią. Na ten moment, bo nie jestem nic w stanie powiedzieć. Jak już słyszę te przekombinowania wokalne, to nie jestem fanem. Nigdy nie byłem i nie nigdy będę fanem, bo od tego są diwy – ocenił Michał Wiśniewski.

Następnie wypowiedział się również na temat Janusza Radka i przyznał, że jemu również bardzo kibicuje. Nie szczędził pochwał skierowanych w kierunku wokalisty i jego propozycji na tegoroczny konkurs muzyczny.

To jest jeden z najbardziej zacnych polskich głosów. To jest najbardziej zasłużony artysta męski w tym składzie. Gwarantuje 100% jakość wykonania w każdym miejscu na ziemi. To męski odpowiednik Justyny Steczkowskiej – mówił Michał Wiśniewski.

Po wypowiedziach Michała Wiśniewskiego można uznać, że preselekcje, które odbędą się 14 lutego, wzbudzą wiele emocji w widzach, a werdykt może być zaskakujący. Ostatecznie artysta wyznał, że chciałby, by Dominik Dudek zwyciężył w tegorocznym konkursie piosenki i poleciał do Bazylei.