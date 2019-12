Kamil Durczok (51 l.) na początku grudnia został oskarżony o podrobienie weksla. Dziennikarz przyznał się do winy. Durczok dopuścił się podrobienia podpisu byłej żony, Marianny Dufek na wekslu zabezpieczającym kredyt na sumę około 3 milionów złotych. Mamy najnowsze ustalenia w tej sprawie. Więcej szczegółów w dalszej części artykułu.

Kamil Durczok przyznał się do winy!

Kamil Durczok nie pójdzie do więzienia

Jak udało się ustalić, dziennikarz nie trafi do aresztu. Przypomnijmy, że Kamilowi Durczokowi postawiono zarzuty związane z podrobieniem dokumentów dotyczących zabezpieczenia kredytu o wartości ok. 3 mln zł. Suma ma zostać uregulowana do 1 stycznia. Za swoje przewinienia Durczok został skazany na dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktów z byłą żoną i pracownikami banku, który udzielił mu kredytu.

Zabezpieczenie kredytu hipotecznego zostało zawarte w sierpniu 2008 r. Z tego co wynika z dokumentów – dziennikarz zobowiązał się, że w razie niespłacania kredytu, 5 lipca 2019 roku uiści na rzecz banku całą wskazaną kwotę. Osobą poręczającą została była żona Kamila – Marianna Dufek.

Jak wielkie było zdziwienie Marianny, gdy bank skierował do niej wezwanie do zapłaty. Wówczas kobieta złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. W swoich zeznaniach wielokrotnie podkreślała, że nie była obecna przy sporządzaniu weksli mało tego, nie podpisywała żadnych dokumentów. Do czasu kiedy przyszło wezwanie do zapłaty, nawet nie miała pojęcia o kredycie, który wziął jej były małżonek.

Kamil Durczok przyznał się do podrobienia weksli

Zgodnie z art. 310 par. 1 Kodeksu karnego porobienie podpisu „podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności”. Kamil Durczok złożył obszerne wyjaśnienia i przyznał się do podrobieniu weksla.

Chcemy wyraźnie zaznaczyć, że nasz Klient złożył obszerne i szczegółowe wyjaśnienia oraz deklaruje gotowość odniesienia się do wszelkich pozostałych, istotnych okoliczności sprawy oraz aktywnego udziału we wszystkich czynnościach postępowania – stwierdzili pełnomocnicy prawni Kamila Durczoka

Prokuratura Regionalna w Katowicach oceniła, że decyzja sądu o niezastosowaniu aresztu wobec Kamila Durczoka jest „nieracjonalna i niezrozumiała”. Zarzucili sądowi, że przyznał Durczokowi „immunitet celebryty”, co może wpłynąć negatywnie na dalsze postępowanie.

