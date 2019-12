Natalia Siwiec (36 l.) w rozmowie z Natalią Hołownią opowiedziała o swoim macierzyństwie. Zdradziła, że na początku to jej mąż, Mariusz Raduszewski, namawiał ją na dziecko. Ona jednak nie była przekonana – czuła, że chce się maksymalnie przygotować do macierzyństwa:

Mariusz namawiał mnie na dziecko już, gdy mieszkaliśmy w Brazylii (…) A ja uznałam, że najpierw musimy mieć dom, w miarę ustabilizowane życie, nie możemy się tak co chwilę przeprowadzać i dopiero wtedy zdecyduję się na dziecko. Mariusz mówił mi na to: „Natalia, ty się tak mylisz. Dziecko tego wszystkiego nie potrzebuje. Dziecko potrzebuje tylko twojej miłości.” To było piękne z jego strony, że tak powiedział – wspomina Siwiec.