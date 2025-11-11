Nawigacja

Polacy wyszli na ulice. Tak Warszawa celebruje Święto Niepodległości! Zdjęcia

Autor Marysia Nazarkiewicz

We wtorek 11 listopada w całym kraju trwają uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

 

Główne obchody z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki odbywają się na pl. Piłsudskiego w Warszawie, ale to dopiero początek. Stolica zamieniła się dziś w wielką, biało-czerwoną scenę – z koncertami, paradami i wyjątkowymi wydarzeniami dla całych rodzin.

Od rana centrum Warszawy zapełniają mieszkańcy i turyści, którzy wspólnie celebrują jedno z najważniejszych świąt w roku. Flagi powiewają na każdym rogu, a przez Krakowskie Przedmieście i Plac Piłsudskiego przewijają się tłumy w biało-czerwonych barwach. To tutaj odbywają się główne uroczystości z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki. Podczas ceremonii głowa państwa wręcza zasłużonym odznaczenia państwowe.

W stolicy zaplanowano też liczne wydarzenia artystyczne, historyczne i sportowe – od koncertów i wystaw, po 35. Bieg Niepodległości, w którym udział bierze kilka tysięcy uczestników. Nie zabrakło także Marszu Niepodległości, który jak co roku budzi ogromne emocje i przyciąga zarówno uczestników, jak i obserwatorów z całego kraju.

Wieczorem Warszawa ponownie rozbłyśnie światłami – o godzinie 18 na Cytadeli Warszawskiej rozpocznie się wielki koncert „Wspólna Niepodległa”. Na scenie pojawi się 16 artystów z 16 województw, którzy wykonają tradycyjne pieśni w zupełnie nowych, nowoczesnych aranżacjach. Wstęp na koncert jest bezpłatny, a dojazd ułatwi specjalna linia autobusowa „WN”, kursująca między najważniejszymi punktami obchodów.

W centrum miasta pojawiły się też zabytkowe autobusy retro, w których pasażerowie mogą posłuchać opowieści o odzyskaniu niepodległości i historii Warszawy.

 

Z kolei na Krakowskim Przedmieściu odbywają się warsztaty i spacery historyczne, w których biorą udział całe rodziny.

Miasto tętni życiem, a biało-czerwone barwy dominują dziś w każdym zakątku stolicy. Zwieńczeniem dnia będą wspólne śpiewy, iluminacje i radosna atmosfera, która połączy tysiące Polaków – bez względu na wiek czy poglądy.

