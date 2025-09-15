Za nami pierwszy odcinek 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami” oraz debiut kobiecego duetu w historii polskich edycji tanecznego show. Widzowie już wydali werdykt i ocenili taneczne popisy Janji Lesar i Katarzyny Zillmann.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar debiutują w kobiecym duecie. Widzowie podzieleni

„Taniec z Gwiazdami” to taneczne show zrealizowane na podobieństwo zagranicznego formatu „Dancing with the Stars”. Polska wersja programu przez lata zyskała ogromną sympatię wśród widzów, a już jesienią tego roku mija 20 lat od jej emisji w naszym kraju. Warto wspomnieć, że pierwsze 13 edycji było emitowanych w stacji TVN. Później program przejął Polsat, który do tej pory zrealizował aż 16 sezonów.

17 edycja „Tańca z Gwiazdami” jest o tyle wyjątkowa, ponieważ mija aż 20 lat od emisji pierwszego sezonu Polsatowego show. Z tej okazji produkcja zapewniła mocne nazwiska a wśród uczestników, znaleźli się: Ewa Minge, Maja Bohosiewicz, Tomasz Karolak, Katarzyna Zillmann, Wiktoria Gorodecka, Barbara Bursztynowicz, Maurycy Popiel, Lanberry, Aleksander Sikora, Marcin Rogacewicz i Mikołaj ‚Bagi’ Bagiński.

Dużą niespodzianką okazał się kobiecy duet, którego dotychczas na polskim parkiecie produkcji jeszcze nie było. Warto wspomnieć, że w 2022 roku w „Tańcu z Gwiazdami” gościł duet męski, którzy tworzyli Jacek Jelonek oraz tancerz Michał Danilczuk. Natomiast pierwszą, damską parą, która ma okazję teraz podbijać show jest tancerka Janja Lesar i wioślarka Katarzyna Zillmann.

Po pierwszym odcinku widzowie już wydali werdykt i ocenili takie zestawienie. Jedni są zachwyceni paniami i wróżą im nawet finał:

„Dla mnie najlepszy występ tego wieczoru! 🔥”

„Parkiet zapłonął! 🔥🔥 Lecicie po tą kryształową kulę dziewczyny!”

„Cudowna energia, wspaniałe babki, bardzo się wzruszyłam. Niesamowite przeżycie.”

Inni zaś są sceptycznie nastawieni do kobiecego duetu i nie szczędzili gorzkich słów: