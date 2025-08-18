Tak mieszka Macudzińska z „Królowych życia”! Luksus i przepych, o którym większość może tylko pomarzyć (FOTO)
Królewskie i opływające złotem wnętrza przyprawiają o zawrót głowy!
Izabela Macudzińska to projektantka mody, osobowość telewizyjna i influencerka, która popularność zdobyła dzięki udziałowi w telewizyjnych show. Rozpoznawalność i sympatię widzów zyskała dzięki programowi „Królowe życia”. Później wystąpiła również w innych formatach stacji TTV takich jak: „Diabelnie Boskie” czy „99 – gra o wszystko”. Nie da się ukryć, że to właśnie celebrytka i jej mąż spośród gwiazd show-biznesu mogą pochwalić się niebywałym apartamentem, który wygląda jak z bajki.
Izabela i jej mąż Patryk urządzili się w Poznaniu. To właśnie tam małżeństwo ma swój wymarzony azyl, który dosłownie opływa w złocie, lustrach i bogatych, wiszących żyrandolach. Jak widać, w sypialni dominuje kolor beżowy, a centralną częścią jest welurowe łoże ze zdobnym obiciem i złotym diamentem.
Sercem całego domu jest salon. Tu również nie brak złota i luksusowych zdobień. Największą część zajmuje tu żółta, pikowana kanapa oraz nowoczesne schody, które prowadzą na drugie piętro.
W salonie ściany w dużej mierze pokryte są lustrami. Stoliki kawowe oczywiście w kolorze złotym oraz nowoczesny fotel w formie półkuli.
Jeśli chodzi o część jadalnianą i kuchenną, to tutaj jest podobnie. Złote krzesła, stół, lustra, wielki żyrandol oraz biel na wysoki połysk dopełniają wnętrza.
Prawdziwym azylem celebrytki jest jednak jej pokój/garderoba, która niemal w całości składa się z luster oraz złotych diamentów.
Tutaj także nie brakuje złotych mebli, wielkich żyrandoli i zasłon, a także królewskich foteli, jak na prawdziwą „Królową życia” przystało.
Ania | 19 sierpnia 2025
Kicz