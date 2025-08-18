times-dark
Tak mieszka Macudzińska z „Królowych życia”! Luksus i przepych, o którym większość może tylko pomarzyć (FOTO)

Królewskie i opływające złotem wnętrza przyprawiają o zawrót głowy!

/ 18.08.2025 /
Zrzut ekranu 2025-08-18 144008 źródło Instagram/justuniquebyisabel

1 / 9

Królewski dom Izabeli Macudzińskiej

Izabela Macudzińska to projektantka mody, osobowość telewizyjna i influencerka, która popularność zdobyła dzięki udziałowi w telewizyjnych show. Rozpoznawalność i sympatię widzów zyskała dzięki programowi „Królowe życia”. Później wystąpiła również w innych formatach stacji TTV takich jak: „Diabelnie Boskie” czy „99 – gra o wszystko”. Nie da się ukryć, że to właśnie celebrytka i jej mąż spośród gwiazd show-biznesu mogą pochwalić się niebywałym apartamentem, który wygląda jak z bajki.

Zrzut ekranu 2025-08-18 142527 źródło Instagram/justuniquebyisabel

2 / 9

Królewski dom Izabeli Macudzińskiej

Izabela i jej mąż Patryk urządzili się w Poznaniu. To właśnie tam małżeństwo ma swój wymarzony azyl, który dosłownie opływa w złocie, lustrach i bogatych, wiszących żyrandolach. Jak widać, w sypialni dominuje kolor beżowy, a centralną częścią jest welurowe łoże ze zdobnym obiciem i złotym diamentem.

Zrzut ekranu 2025-08-18 142733 źródło Instagram/justuniquebyisabel

3 / 9

Królewski dom Izabeli Macudzińskiej

Sercem całego domu jest salon. Tu również nie brak złota i luksusowych zdobień. Największą część zajmuje tu żółta, pikowana kanapa oraz nowoczesne schody, które prowadzą na drugie piętro.

Zrzut ekranu 2025-08-18 143945 źródło Instagram/justuniquebyisabel

4 / 9

Królewski dom Izabeli Macudzińskiej

W salonie ściany w dużej mierze pokryte są lustrami. Stoliki kawowe oczywiście w kolorze złotym oraz nowoczesny fotel w formie półkuli.

Zrzut ekranu 2025-08-18 144408 źródło Instagram/justuniquebyisabel

5 / 9

Królewski dom Izabeli Macudzińskiej

Jeśli chodzi o część jadalnianą i kuchenną, to tutaj jest podobnie. Złote krzesła, stół, lustra, wielki żyrandol oraz biel na wysoki połysk dopełniają wnętrza.

Zrzut ekranu 2025-08-18 142854

6 / 9

Królewski dom Izabeli Macudzińskiej

Prawdziwym azylem celebrytki jest jednak jej pokój/garderoba, która niemal w całości składa się z luster oraz złotych diamentów.

Zrzut ekranu 2025-08-18 144344 źródło Instagram/justuniquebyisabel

7 / 9

Królewski dom Izabeli Macudzińskiej

Tutaj także nie brakuje złotych mebli, wielkich żyrandoli i zasłon, a także królewskich foteli, jak na prawdziwą „Królową życia” przystało.

Zrzut ekranu 2025-08-18 144254 źródło Instagram/justuniquebyisabel

8 / 9

Królewski dom Izabeli Macudzińskiej
Zrzut ekranu 2025-08-18 143609 źródło Instagram/justuniquebyisabel

9 / 9

Królewski dom Izabeli Macudzińskiej
Ania | 19 sierpnia 2025 Odpowiedz

Kicz

