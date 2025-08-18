Tak mieszka Macudzińska z „Królowych życia”! Luksus i przepych, o którym większość może tylko pomarzyć (FOTO)

Królewski dom Izabeli Macudzińskiej

Izabela Macudzińska to projektantka mody, osobowość telewizyjna i influencerka, która popularność zdobyła dzięki udziałowi w telewizyjnych show. Rozpoznawalność i sympatię widzów zyskała dzięki programowi „Królowe życia”. Później wystąpiła również w innych formatach stacji TTV takich jak: „Diabelnie Boskie” czy „99 – gra o wszystko”. Nie da się ukryć, że to właśnie celebrytka i jej mąż spośród gwiazd show-biznesu mogą pochwalić się niebywałym apartamentem, który wygląda jak z bajki.