Nie tak miało wyglądać zakończenie przygotowań do Air Show w Radomiu. Zamiast pokazów lotniczych, które miały zachwycić tysiące widzów, Polacy pogrążyli się w żałobie po stracie majora Macieja „Slaba” Krakowiana. Rodzina tragicznie zmarłego pilota zwróciła się z wyjątkową prośbą przed pogrzebem.

Do katastrofy doszło w czwartek, 28 sierpnia, wieczorem podczas prób przed Air Show. F-16, za sterami którego siedział mjr Krakowian, runął na ziemię. Pilot zginął na miejscu. Decyzją organizatorów cała impreza została odwołana, a wojsko czasowo wstrzymało loty wszystkich F-16, poza tymi, które odpowiadają za ochronę polskiej przestrzeni powietrznej.

Na miejscu tragedii pracowało kilkunastu wojskowych prokuratorów. Zabezpieczono czarną skrzynkę, która jak ujawniono, może zostać przebadana poza granicami Polski. Teren objęty śledztwem to aż 20 hektarów, a dochodzenie obejmuje zarówno miejsce katastrofy, jak i jednostkę w Poznaniu-Krzesinach, z której startował myśliwiec.

Śmierć pilota wstrząsnęła Polską. Kim był mjr „Slab”, legenda F-16?

Major Maciej Krakowian był jedną z najważniejszych postaci polskich Sił Powietrznych. Lider Tiger Demo Team Poland zachwycał publiczność w kraju i za granicą, pokazując możliwości F-16 w sposób, który zyskał mu międzynarodowe uznanie. Jeszcze w lipcu, podczas Royal International Air Tattoo w Wielkiej Brytanii, otrzymał prestiżową nagrodę za najbardziej efektowny pokaz.

Bliscy tragicznie zmarłego pilota podjęli decyzję, że jego pogrzeb odbędzie się w formie prywatnej uroczystości. To ich jedyna prośba, aby ostatnie pożegnanie odbyło się w ciszy, bez obecności mediów, kamer i fleszy aparatów.