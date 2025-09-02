Pogrzeb mjr. „Slaba” Krakowiana. Rodzina przerwała milczenie
Bliscy tragicznie zmarłego pilota zwrócili się z poruszającym apelem.
Nie tak miało wyglądać zakończenie przygotowań do Air Show w Radomiu. Zamiast pokazów lotniczych, które miały zachwycić tysiące widzów, Polacy pogrążyli się w żałobie po stracie majora Macieja „Slaba” Krakowiana. Rodzina tragicznie zmarłego pilota zwróciła się z wyjątkową prośbą przed pogrzebem.
Rodzina majora Krakowiana przerwała milczenie. Ich apel przed pogrzebem chwyta za serce
Do katastrofy doszło w czwartek, 28 sierpnia, wieczorem podczas prób przed Air Show. F-16, za sterami którego siedział mjr Krakowian, runął na ziemię. Pilot zginął na miejscu. Decyzją organizatorów cała impreza została odwołana, a wojsko czasowo wstrzymało loty wszystkich F-16, poza tymi, które odpowiadają za ochronę polskiej przestrzeni powietrznej.
Na miejscu tragedii pracowało kilkunastu wojskowych prokuratorów. Zabezpieczono czarną skrzynkę, która jak ujawniono, może zostać przebadana poza granicami Polski. Teren objęty śledztwem to aż 20 hektarów, a dochodzenie obejmuje zarówno miejsce katastrofy, jak i jednostkę w Poznaniu-Krzesinach, z której startował myśliwiec.
Major Maciej Krakowian był jedną z najważniejszych postaci polskich Sił Powietrznych. Lider Tiger Demo Team Poland zachwycał publiczność w kraju i za granicą, pokazując możliwości F-16 w sposób, który zyskał mu międzynarodowe uznanie. Jeszcze w lipcu, podczas Royal International Air Tattoo w Wielkiej Brytanii, otrzymał prestiżową nagrodę za najbardziej efektowny pokaz.
Bliscy tragicznie zmarłego pilota podjęli decyzję, że jego pogrzeb odbędzie się w formie prywatnej uroczystości. To ich jedyna prośba, aby ostatnie pożegnanie odbyło się w ciszy, bez obecności mediów, kamer i fleszy aparatów.
Śmierć mjr. Krakowiana poruszyła tysiące ludzi. W sieci pojawiły się dziesiątki wpisów, w których internauci oddają mu hołd i dziękują za lata służby.
Kilka dni po tragedii uruchomiono oficjalną zbiórkę dla 4-letnich bliźniaków- Olka i Mikołaja, synów pilota. Internauci w błyskawicznym tempie wpłacili gigantyczną kwotę, która ma zabezpieczyć przyszłość chłopców. To dowód na to, jak wielki szacunek i sympatię zdobył mjr Krakowian nie tylko w środowisku wojskowym, ale i wśród zwykłych ludzi.
Choć bliscy chcą pożegnać go w ciszy, pamięć o Macieju Krakowianie na zawsze pozostanie w sercach Polaków. Jego widowiskowe pokazy, charyzma i pasja do lotnictwa sprawiły, że stał się legendą jeszcze za życia.