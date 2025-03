Olga Kalicka nie boi się wyzwań – zamiast skupić się na przygotowaniach do porodu, postanowiła wrócić na plan zdjęciowy! 30-letnia aktorka, która ponownie wcieli się w postać Magdy w powracającym serialu „Rodzinka.pl”, jest już w zaawansowanej ciąży, ale to nie powstrzymuje jej przed graniem u boku Maćka Musiała. Produkcja stanęła na głowie, by zapewnić jej jak najlepsze warunki, ale jak długo Olga zamierza pracować?

Olga Kalicka pokazała ciążowy brzuszek! Aktorka przekazała też SMUTNĄ wiadomość

Olga Kalicka w zaawansowanej ciąży… i na planie „Rodzinki.pl”! „Produkcja staje na rzęsach”

Kilka miesięcy temu Olga Kalicka ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Wiele osób zakładało, że aktorka zrobi sobie dłuższą przerwę od pracy, ale nic bardziej mylnego – wraca na plan „Rodzinki.pl!

W moim życiu albo dzieje się wszystko naraz, albo nie dzieje się nic– przyznała w rozmowie z Plejadą.

Choć praca w ciąży nie jest łatwa, aktorka podkreśla, że ekipa serialu robi wszystko, by zapewnić jej komfort. „Rodzinka.pl” staje na rzęsach, żebym czuła się dobrze i bezpiecznie” – mówi. Nie ukrywa jednak, że na innym planie mogłaby nie podjąć takiego ryzyka.

Olga Kalicka jest W CIĄŻY! Podzieliła się pięknym nagraniem z nowym partnerem (WIDEO)

Co ciekawe, scenarzyści „Rodzinki.pl” postanowili wpleść prawdziwą ciążę Olgi w fabułę. Serialowa Magda również zostanie mamą po raz drugi, więc nie było sensu chować rosnącego brzuszka za wielkimi swetrami.

To już taki moment, że nie dałoby się tego ukryć, nawet gdybyśmy chcieli – śmieje się aktorka.

Jej bohaterka, jak na zadziorną Magdę przystało, nie straciła charakteru i podobno w nowych odcinkach będzie jeszcze bardziej „rządzić” w domu. Młodzi rodzice mogą się utożsamić z jej zmaganiami, bo scenarzyści zadbali o wątki związane ze szkołą i rodzicielskimi dylematami.

Aktorka na razie nie chce składać żadnych deklaracji na temat przyszłości w serialu. Czy wróci na plan z noworodkiem? Na razie unika jednoznacznej odpowiedzi.