Aktorka w rozmowie z dziennikarką Plejady zdradziła, co myślała o powrocie do „Rodzinki.pl”. Nie kryła się z tym, że na początku nie była zachwycona, ale później po przeczytaniu scenariusza i zachęceniu przez fanów, którzy bardzo czekają na kolejny sezon serialu, stwierdziła, że warto to zrobić:

Następnie dodała, że największe znaczenie miał głos jej fanów, którzy pod jej ankietą na Instagramie zaznaczyli, ze bardzo czekają na powrót „Rodzinki.pl” i przygody państwa Boskich. Syn Małgorzaty Kożuchowskiej początkowo popierał ten pomysł, ale później podszedł do niego nieco sceptycznie…

„Taką kropką nad i była opinia mojego dziesięcioletniego syna — Jasia, który niedawno odkrył rodzinkę i zorientował się, że coś takiego istnieje. Oczywiście najbardziej spodobały mu się odcinki, gdzie dzieci są małe. Ale zapytałam go, czy by chciał, żeby mama znowu wróciła do rodzinki. Powiedział tak, ale później dodałam mu, że dzieci nie są już takie małe, a ten najmłodszy ma już 20 lat i jest na drugim roku studiów, Maciej Musiał jest już dorosłym mężczyzną, a Adaś Zdrójkowski też. On tak przemyślał i powiedział: „Mamo, to już nie! To już nie będzie to samo”. Powiedziałam: „Jasiu, wiadomo, że to już nie będzie to samo, ale jest ju za późno” — dodała rozbawiona aktorka.