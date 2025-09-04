„Rodzinka.pl” po pięciu latach przerwy wraca na ekrany. Popularny serial familijny doczekał się aż 16 sezonów. Zagrali w nim m.in. Małgorzata Kożuchowska, Maciej Musiał, Adam Zdrójkowski, czy też Emilia Dankwa. 3 września 2025 roku odbył się pokaz przedpremierowych dwóch odcinków pod PKiN w Warszawie. Tłumy zjawiły się na miejscu. Był też tam nasz reporter, który nie krył zdziwienia tym, co działo się podczas wydarzenia! Udało nam się także obejrzeć pierwsze dwa odcinki. Wiemy już, czy warto.

Takiego spotkania „Rodzinki.pl” jeszcze nie było! Maciej Musiał, Tomasz Karolak i Olga Kalicka razem na pokazie (FOTO)

Nowy sezon „Rodzinki.pl”. Czy warto oglądać?

„Rodzinka.pl” to serial, który do dziś wzbudza ogromne emocje wśród widzów. Nic więc dziwnego, że podczas otwartej dla wszystkich premiery, pojawiła się masa fanów produkcji TVP. Nasz reporter był zszokowany długimi, niekończącymi się kolejkami, które sięgały aż po warszawską „patelnię”. Wszyscy chcieli dostać się do środka, żeby móc na wygodnym leżaczku obejrzeć przedpremierowe odcinki serialu.

Reakcje na powrót serialu były bardzo żywiołowe. Wszyscy głośno skandowali imiona i nazwiska głównych bohaterów. Później po emisji odcinków pojawili się na rozmowach z widzami: Tomasza Karolak, Adam Zdrójkowski, Maciej Musiał i Olga Kalicka. Aktorzy świetnie się bawili i zrobili sobie ze wszystkimi pamiątkowe fotografie.

Trzeba przyznać, że nowa odsłona „Rodzinki.pl” prezentuje się fantastycznie. Świetne gagi, dobre poczucie humoru i nowa postać w serialu, czyli córka Tomka Boskiego — Maja (w tej roli Emma Pokromska) dodała mnóstwo pozytywnej energii całemu serialowi. Na uwagę zasługują również sceny z Małgorzatą Kożuchowską i Tomaszem Karolakiem. Aktorzy mieli między sobą niesamowitą chemię, szczególnie w scenach żywiołowych kłótni.

Olga Kalicka ujawnia NOWE wnętrza domu „Rodzinki.pl”! Jest przytulnie i na bogato! (FOTO)