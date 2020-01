Jedni ją kochają, inni nienawidzą. Chodzi o muzykę disco polo, która nie wszystkim przypada do gustu. Mimo to wiele osób chcąc nie chcąc słyszało kilka hitów tego gatunku i potrafi je zanucić. Zdaje się, że najbardziej rozpoznawalne są nie nowe utwory, a te starsze, a zwłaszcza z repertuaru Zenka Martyniuka (50 l.). Muzyk od lat nie ustępuje nikomu miejsca i jest uznawany za króla disco polo. Czym sobie zasłużył na taki tytuł? Przyjrzyjmy się jego sylwetce.

Dzieciństwo Zenka Martyniuka

Zenon Martyniuk przyszedł na świat 23 czerwca 1969 roku w Gredelach. Muzyk pochodzi z rodziny mieszanej wyznaniowo – jego matka Teresa jest wyznania rzymskokatolickiego, a ojciec Bazyli był prawosławnego. W związku z tym po narodzinach Martyniuk został ochrzczony w cerkwi, ale później był wychowywany w obrządku rzymskokatolickim.

Muzyka była obecna w jego życiu od samego początku. Już w szkole podstawowej, kiedy miał 7 lat rozpoczął edukację muzyczną, a uczyli go jego dwaj wujkowie, którzy grali zespołach. Nauka nie poszła w las i Martyniuk już w wieku nastoletnim występował w zespołach Akord i Centrum. Nie zapomniał jednak o edukacji. Martyniuk ukończył IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, a później Studium Ekonomiczne w Bielsku Podlaskim. Nie rezygnował jednak ze swojej pasji i nie rozstawał się z gitarą.

Muzyka w życiu Martyniuka

Postanowił nawet założyć własny zespół i tak oto pod koniec 1989 roku, we współpracy z Mariuszem Anikiejem, powstał Akcent. Grupa jednak po 2 latach została zawieszona, a wszystko z powodu wyjazdu Anikieja z Polski. Wówczas Zenek Martyniuk grał z zespołami Ex-Akcent i Crazy Boys. Miał też szansę gościnnie występować w zespole Select.

W 1993 roku, po powrocie Anikieja, Akcent został reaktywowany. To właśnie wtedy powstały najbardziej znane piosenki Zenka Martyniuka: „Gwiazda”, „Królowa nocy”, „Pragnienie miłości”, „Przekorny los” czy „Przez twe oczy zielone”. Ten ostatni z utworów jest chyba najbardziej rozpoznawalnym z repertuaru Martyniuka. Co ciekawe teledysk do „Przez twe oczy zielone” został drugim klipem do polskiej piosenki, który przekroczył próg 100 mln wyświetleń w serwisie YouTube.

Życie prywatne króla disco polo

Zenon Martyniuk od lat jest w związku małżeńskim z kobietą o imieniu Danuta, którą poślubił, kiedy miał 19 lat. Kilka miesięcy po ich zaślubinach, na świat przyszedł ich syn Daniel. Syn muzyka niedawno sam został ojcem, a tym samym Zenek został dziadkiem. Pierwsza wnuczka artysty ma na imię Laura i jest oczkiem w głowie dziadka. Choć syn przyniósł mu wiele szczęścia, to także masę kłopotów. Tuż przed Sylwestrem 2018 do domu Daniela przyjechała policja, którą wezwała jego matka. Syn gwiazdora nie chciał wówczas wpuścić do domu swojej ciężarnej żony. Kiedy policja przyjechała na miejsce, funkcjonariusze znaleźli w mieszkaniu marihuanę. Rozpętała się medialna afera, która Danielowi nie przeszkadzała, a jedynie dolewał oliwy do ognia. W sieci obrażał swoją żonę Ewelinę, negatywnie wypowiadał się o jej rodzicach, a także o mieszkańcach Białegostoku i tamtejszej policji. Z czasem jednak rodzinny konflikt został zażegnany.

„Zenek” – film o Zenku Martyniuku

Życie Zenka Martyniuka stało się na tyle interesujące, że w 2017 roku została wydana książka biograficzna „Zenon Martyniuk – Życie to są chwile”. Jest to wywiad przeprowadzony z Martyniukiem przez Martynę Rokitę. To nie wszystko. Popularność gwiazdora zagwarantowała mu także gościnny występ w filmie „Miszmasz, czyli kogel-mogel 3”. Martyniuk udzielił też swojego wizerunku napojowi energetyzującemu „Zenek Energy Drink”.

Wkrótce światło dzienne ujrzy też film dokumentalny, który w całości jest poświęcony Zenkowi Martyniukowi. Premiera „Zenka” przewidziana jest na 14 lutego 2020 roku, a w rolę Martyniuka wcieli się dwóch aktorów – Jakub Zając i Krzysztof Czeczot. Na chwilę przed tą produkcją Zenek świętował swoje 30-lecie pracy artystycznej, a w związku z tym Telewizja Polska zorganizowała benefis gwiazdy muzyki disco polo. Wśród gości na tej imprezie była mama Martyniuka, która chętnie opowiadała o synu i podzieliła się ciekawostkami na jego temat, np. wyznała, że kiedy syn miał w szkole gorsze oceny, ta zabierała mu gitarę i ją chowała w siano.

Jakim dzieckiem był Zenek? Jak to dzieci. Raz aniołek, raz diabełek – powiedziała Teresa Martyniuk.

Ciekawostki o Zenku Martyniuku

gwiazdor doczekał się własnego muralu, który powstał oczywiście w Białymstoku. Można go podziwiać na szczytowej ścianie bloku przy ulicy gen. Józefa Hallera 25 na osiedlu Dziesięciny;

kiedy Zenon miał ok. 6 lat przestraszył się koguta. Po tym zdarzeniu zaczął w nocy mówić niezrozumiałymi językami, więc matka zawiozła go do szeptuchy. Po wizycie u niej wszystko wróciło do normy;

choć na scenie tego nie widać, to Martyniuk jest nieśmiały i twierdzi, że w domu nadal jest spokojną osobą;

po nagraniu pierwszej kasety zespół Akcent wyjechał do Belgii, gdzie grał w restauracjach dla Polonii. W wolnych od koncertów chwilach nie odpoczywali, a… zbierali maliny i truskawki!;

nazwa zespołu Akcent wzięła się z połączenia nazw grup, w których Martyniuk wcześniej występował, czyli – Akord i Centrum;

jaki jest gust muzyczny króla disco polo? W jednej z rozmów z Newserią przyznał, że słucha wszystkiego po trochu – od klasycznej przez ballady rockowe, muzykę reggae, po piosenki disco polo. Martyniuk lubi też słuchać następujących zespołów: Scorpions, Deep Purple czy Metallica;

Zenon Martyniuk ma 175 cm wzrostu.

Stare zdjęcie Zenka Martyniuka – tak wyglądał, gdy był młody:

Memy z Zenkiem Martyniukiem

