Edzia i Jacek Wójcik byli parą… Ich ostatnia wspólna podróż łamie serce
Edzia wspomina ostatnią podróż z Jackiem Wójcikiem, z którym łączył ją związek.
1 / 7
Wiadomość o śmierci Jacka Wójcika była ogromnym ciosem dla fanów „Królowych życia”.
Uwielbiany przez widzów bohater reality show zmarł nagle po walce z ciężką chorobą. W mediach społecznościowych pojawiają się kolejne pożegnania.
Najbardziej wzruszający wpis zamieściła Edzia, która opublikowała kadr z ich ostatniej wspólnej podróży.
2 / 7
Jacek Wójcik zdobył rozgłos dzięki programowi „Królowe życia”, gdzie najczęściej pokazywał się u boku Dagmary Kaźmierskiej.
Z czasem do ekipy dołączyła Edzia – i szybko okazało się, że między nią a Jackiem zaczęło rodzić się coś więcej niż przyjaźń. Ich relacja przeszła w związek, który budził ciekawość widzów i komentujących w sieci.
3 / 7
Choć uczucie nie przetrwało, Edzia i Jacek nigdy nie zerwali kontaktu.
Wręcz przeciwnie – pozostali bliskimi przyjaciółmi, wspólnie podróżowali i występowali w kolejnych programach. To właśnie ona po jego śmierci podzieliła się z internautami wzruszającymi kadrami z ich ostatnich wakacji.
4 / 7
Dagmara w poruszającym poście napisała:
„Żegnaj Dżejk. Do zobaczenia w innym Świecie. Kochani, dziś odszedł Dżejk. Nie będzie Was już bawił. Pomódlcie się za Niego”.
Choć w ostatnich latach ich drogi się rozeszły, celebrytka przyznała, że to właśnie ona była ostatnią osobą, która widziała Jacka żywego.
5 / 7
Wkrótce do pożegnań dołączyła Edzia. Była uczestniczka programu podzieliła się nie tylko wspólnymi wspomnieniami, ale i kadr z ich ostatnich wakacji.
„Ostatnia nasza wspólna podróż. Tyle śmiechu, radości. Nie mogę uwierzyć. Kochany zawsze w mym sercu”
– napisała.
6 / 7
Zdjęcie poruszyło internautów, którzy nie kryli łez we wzruszających komentarzach. Wielu podkreślało, że Jacek zawsze emanował energią i uśmiechem, dlatego trudno im uwierzyć, że odszedł tak nagle.
7 / 7
Najwięcej emocji wywołał jednak wpis Laluny, która wyznała, że przyczyną śmierci był agresywny nowotwór.
„Rak z przerzutami. Jacka zabrało bardzo szybko, bo wcześniej nic nie wiedział, zemdlał i zabrali go – okazało się, że już za późno”
– zdradziła.