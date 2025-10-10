Pan Ząbek to tak naprawdę iluzjonista Marcin Połoniewicz. Szeroką rozpoznawalność zyskał za sprawą udziału w dwóch edycjach programu „Mam Talent!”. Najgłośniej o mężczyźnie jednak zrobiło się po wpadce w „Pytaniu na Śniadanie”. To właśnie w tym formacie wykonywał sztuczkę na Marzenie Rogalskiej. Nagle przebił gwoździem dłoń dziennikarki, za co później szybko ją przeprosił. Zranił prowadzącą TVP i konieczna była interwencja medyczna. Po latach mężczyzną wrócił wspomnieniami do skandalu.

Marzena Rogalska o pracy z Łukaszem Nowicki. O ich relacji od lat huczą plotki…

Pan Ząbek przebił gwoździem dłoń Marzeny Rogalskiej. Po latach tak się tłumaczy!

Pan Ząbek gościł w studiu „Pytania na Śniadanie” w 2016 roku. Prowadzący Tomasz Kammel i Marzena Rogalska po rozmowie z iluzjonistą poprosili go o zaprezentowanie kilku sztuczek. Iluzjonista w pewnym momencie pokazał „rosyjską ruletkę”. Sztuczka polegała na tym, że były trzy torebki i do jednej z nich włożył deseczkę z gwoździem. Ochotnik miał za zadanie zmiażdżyć torebkę i udowodnić, że nie ma w niej nic ostrego.

Niestety, ale pan Ząbek w pewnym momencie się pomylił i Marzena Rogalska przebiła sobie dłoń. Dziennikarka nie kryła bólu i mówiła, że ma sporą ranę. Musiała później sięgnąć po pomoc medyków.

Tym nagraniem Marzena Rogalska zachwyciła fanów! Wybrała OSZAŁAMIAJĄCĄ stylizację (WIDEO)