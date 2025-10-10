Pan Ząbek przebił dłoń Rogalskiej w „PnŚ”. Dopiero teraz ujawnia, co tam się wydarzyło
Pan Ząbek to tak naprawdę iluzjonista Marcin Połoniewicz. Szeroką rozpoznawalność zyskał za sprawą udziału w dwóch edycjach programu „Mam Talent!”. Najgłośniej o mężczyźnie jednak zrobiło się po wpadce w „Pytaniu na Śniadanie”. To właśnie w tym formacie wykonywał sztuczkę na Marzenie Rogalskiej. Nagle przebił gwoździem dłoń dziennikarki, za co później szybko ją przeprosił. Zranił prowadzącą TVP i konieczna była interwencja medyczna. Po latach mężczyzną wrócił wspomnieniami do skandalu.
Pan Ząbek przebił gwoździem dłoń Marzeny Rogalskiej. Po latach tak się tłumaczy!
Pan Ząbek gościł w studiu „Pytania na Śniadanie” w 2016 roku. Prowadzący Tomasz Kammel i Marzena Rogalska po rozmowie z iluzjonistą poprosili go o zaprezentowanie kilku sztuczek. Iluzjonista w pewnym momencie pokazał „rosyjską ruletkę”. Sztuczka polegała na tym, że były trzy torebki i do jednej z nich włożył deseczkę z gwoździem. Ochotnik miał za zadanie zmiażdżyć torebkę i udowodnić, że nie ma w niej nic ostrego.
Niestety, ale pan Ząbek w pewnym momencie się pomylił i Marzena Rogalska przebiła sobie dłoń. Dziennikarka nie kryła bólu i mówiła, że ma sporą ranę. Musiała później sięgnąć po pomoc medyków.
Po latach pan Ząbek w rozmowie z „Faktem” odniósł się do wpadki z 2016 roku. Iluzjonista zapewnił, że wbrew pozorom dzięki tej sytuacji zyskał spory rozgłos. Wielu klientów zaczęło się do niego dobijać. Jednak do dziś mężczyzna nie ma kontaktu z Marzeną Rogalską i nigdy później nie spotkał się z dziennikarką:
Wspaniale. (śmiech) To był taki rozgłos… Ale nie mogę za dużo o tym mówić, więc muszę urywać w tym momencie temat — podsumował pan Ząbek.
Następnie zauważył też, że nie zawsze rozgłos może być dobry. Zwłaszcza gdy jest on wynikiem wielkiej wpadki telewizyjnej. Mimo to iluzjonista z biegiem lat złapał do sytuacji z „Pytania na Śniadanie” dystans i dziś już nie myśli o tym nad wyraz emocjonalnie:
Nie każdy rozgłos jest odpowiedni. Trzeba być na pewno do tego też jakoś psychicznie przygotowanym. Z perspektywy czasu, mam do tego już duży dystans. Trzeba potrafić radzić sobie z różnymi sytuacjami. Nie wszystko można przewidzieć. Czasami mamy jakieś pomysły na coś, że to będzie fajny marketing albo fajny pomysł na coś, a potem się okazuje, że niestety widzowie to inaczej odbierają albo nie wszystko się każdemu podoba — podkreślił.
