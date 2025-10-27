Tak Pela bawi się po przegranej Kaczorowskiej w „TzG”: „Wygrałeś los na loterii”
Nie zabrakło mocnych aluzji w stronę tancerki w komentarzach...
Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozstali się na początku listopada 2024 roku. Przez lata uchodzili za zgodną i przykładną parę. Niestety, ale prawda była inna… Małżonkowie zakończyli swój związek, ale do dziś nie uzyskali rozwodu. Para po rozstaniu dzieli się opieką nad dwoma córkami: Emilią i Gabrielą. Oprócz tego Maciej Pela prowadzi kursy tańca, a także spełnia się w roli influencera kulinarnego. Po siódmym odcinku „Tańca z Gwiazdami”, z którego odpadła jego była ukochana, zamieścił w sieci wymowne nagranie.
Maciej Pela odcina się od przegranej Agnieszki Kaczorowskiej w „Tańcu z Gwiazdami”. Tym się teraz zajął
Maciej Pela po odejściu od Agnieszki Kaczorowskiej układa sobie życie na nowo. Na razie pozostaje singlem i teraz już nie dzieli się kulisami życia prywatnego w sieci. Początkowo mężczyzna udzielał wielu wywiadów, w których opowiadał o złamanym sercu i insynuował byłej partnerce zdradę. Teraz skupia się na działalności w internecie i ostatnio wrzucił do sieci reklamę kulinarną. Widać, że nie obeszła go przegrana Agnieszki Kaczorowskiej w „Tańcu z Gwiazdami”…
Serial „Zajazd” już od 27 października na kanale Stopklatka i uwierzcie mi, będzie się działo. Schabowe chrupią jak marzenie, a w tle zaczyna zwariowany rollercoaster. Jeśli lubisz historie z duszą, takie, w których można się zatrzymać i naprawdę wzruszyć to jest coś dla Ciebie. Rodzina Pietrzaków zaprasza do swojego świata, pełnego emocji, sekretów i zwrotów akcji, których nikt się nie spodziewa. To taki serial, w którym każdy zobaczy cząstkę siebie. Trochę śmiechu, trochę wzruszeń. Włącz kanał Stopklatka i daj się porwać tej historii — napisał Maciej Pela na Instagramie.
Pod nagraniem Macieja Peli od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Większość osób gratulowała mu udanej reklamy. Jeden z internautów nawiązał jednak do przeszłości tancerza z Agnieszką Kaczorowską. Wprost stwierdził, że z perspektywy czasu może pozytywnie ocenić zmiany w miłosnej relacji:
Wygrałeś los na loterii w tym życiu, omijając zło — napisał wprost obserwator na Instagramie.
Komentarz internauty doczekał się aż 18 polubień. Wiele osób w komentarzach zgodziło się ze słowa internauty.
