Pippa Middleton (36 l.) już wróciła do Londynu. Siostra Kate wypoczywała z mężem i synkiem na słonecznych Karaibach. Mieliśmy okazję podziwiać wysportowaną sylwetkę Pippy. Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy i Middleton musiała wrócić do deszczowej Wielkiej Brytanii.

Naburmuszona Pippa Middleton na spacerze z synem

Pippa Middleton w październiku 2018 roku urodziła swoje pierwsze dziecko, syna – Arthura Michaela Williama Matthewsa. Mimo, że siostra Księżnej Kate jest od niej młodsza o rok, to wygląda dojrzalej. Księżna może liczyć na cały sztab profesjonalistów, którzy potrafią zdziałać cuda. Pippa wygląda natomiast na przemęczoną, nawet po urlopie!

Tego dnia Pippa wybrała niezobowiązującą stylizację. Siostry Middleton może i nie są do siebie podobne, jednak wczucie stylu mają prawie takie samo! Zarówno Księżna Kate, jak i Pippa Middleton, nawet podczas zwykłych dni wyglądają schludnie i elegancko. Tak było i tym razem.

Fotoreporterzy przyłapali Pippę na noworocznym spacerze z synem Arthurem. Middleton miała na sobie camelowy płaszcz, który zapięła pod samą szyją. Do stylizacji dobrała pasującą, brązową torebkę. Całość uzupełniła parą czarnych jeansów a oczy schowała za ciemnymi okularami. Być może Middleton nie wyspała się tego dnia i dlatego zdecydowała się na okulary przeciwsłoneczne.

Włosy Middleton zostawiła rozpuszczone. Po jej minie można sądzić, że nie była zadowolona z faktu, że fotoreporterzy robią jej zdjęcia.

Ładniejsza od Kate?

