Michał Kurek to młody aktor teatralny i filmowy, który ma na swoim koncie współprace z gorącymi w Polsce nazwiskami. Jak się okazało, na deskach teatru miał okazję pracować również z Dodą. W rozmowie z Kozaczkiem zdradził, jaka prywatnie jest jedna z najpopularniejszych polskich artystek.

Michał Kurek współpracował z Dodą. Aktor zdradza, jaka jest naprawdę!

Doda pojawiła się ostatnio na próbie generalnej spektaklu „Rękopis znaleziony w Saragossie”, w którym jedną z ról ma właśnie Michał Kurek. Aktor stwierdził, że wokalistka miała wiele cennych uwag, które przekazała występującym:

Miała bardzo dużo takich rzetelnych uwag do całej machiny spektaklu, całej realizacji – przekazał Kurek.

Dodał przy tym, że bardzo ceni Dodę jako artystkę oraz że pamięta czasy, gdy jako młody chłopiec był pod wrażeniem jej twórczości. Co więcej, zwrócił uwagę na to, iż Doda jest również znana ze swej dobroci dla innych:

Na tyle, na ile ją poznałem, jest fantastyczną, rzetelną osoba, która też angażuje się w akcje charytatywne, o czym za często nie mówi, ale bardzo dużo dobrego robi dla ludzi – podsumował.

Doda rzeczywiście chętnie angażuje się w różnego rodzaju akcje pomocy dla innych. Wielokrotnie powtarzała na swoim profilu w mediach społecznościowych, jak ważna jest dobroć dla innych i, że dzięki temu można zmienić świat na lepsze.