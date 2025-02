Doda w ogniu NAGICH pytań, opowiedziała o ex partnerach! „Biorą ochłapy po mnie” (FOTO)

Następnie Doda obraziła Radosława Majdan i wprost nazwała go etatowym klaunem, który za każdym razem gdy wypowiada się o niej publicznie, bardzo ją bawi. Zdaniem piosenkarki sportowiec był bardzo stremowany niełatwym pytaniem o serial biograficzny Dody:

Mnie się bardzo podoba ta wypowiedź, bo słyszałam, że nie chce uczestniczyć w tym cyrku, ale myślę, że to już za późno. Radziu to jest taki nasz etatowy klaun, tylko szefowa cyrku się zmienia. I teraz taki troszeczkę podstarzały, więc bardzo proszę nie denerwować go takimi pytaniami! Zobaczcie, jaki on był zestresowany! On był w takich emocjach, że prawie mu tupecik spadł z głowy! A on musi dotrwać do premiery, ja najlepsze mam jeszcze przygotowane dla niego! Bo to jest mój ulubiony klaun — podsumowała Doda.