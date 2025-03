W najnowszym odcinku „Sanatorium miłości” emocje sięgnęły zenitu. Na oczach widzów rozkwita relacja Urszuli i Stanleya, która dla wielu jest jak scena z filmu romantycznego… ale nie wszyscy uczestnicy podzielają ten zachwyt. Czy to szczere uczucie, czy sprytnie rozegrany romans pod publikę?

Pierwsze oświadczyny w historii „Sanatorium miłości”!

Urszula i Stanley okazują sobie coraz więcej czułości, ale nie wszyscy kuracjusze wierzą w ich intencje…

Nowy odcinek „Sanatorium miłości” zafundował widzom prawdziwy rollercoaster emocji. Podczas imprezy na statku nie zabrakło czułych gestów i romantycznych spojrzeń – głównymi bohaterami wieczoru byli Urszula i Stanley, których relacja zaczęła przypominać coś więcej niż tylko przyjaźń.

Ja całe życie na to czekałam. Ten nastrój. To jest bajka – mówiła rozmarzona kuracjuszka.

Choć część uczestników kibicuje tej relacji, nie brakuje sceptyków. Zdzisław nie krył, że patrzy na Urszulę i Stanleya z dużym dystansem. Według niego w tak krótkim czasie nie da się zbudować prawdziwego uczucia.

„Nie wiem, w jakim stopniu jest to prawdziwe” – wtórowała mu Małgorzata, sugerując, że para może szukać jedynie sympatii widzów i rozgłosu, a nie drugiej połówki.

To nie pierwszy raz, gdy w „Sanatorium miłości” pojawiają się wątpliwości co do intencji uczestników. Czy Urszula i Stanley naprawdę znaleźli w sobie bratnie dusze, czy tylko grają rolę idealnej pary przed kamerami? Jedno jest pewne – emocji w tej edycji nie brakuje.

Przed nami jeszcze kilka tygodni programu, a to oznacza, że wszystko może się zdarzyć. Czy sceptycy zmienią zdanie? Czy Urszula i Stanley udowodnią, że ich relacja ma szansę przetrwać poza planem zdjęciowym? Jak myślicie?