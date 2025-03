Kolejny dzień sanatoryjnego życia rozpocznie się, tradycyjnymi dla każdej edycji, wspomnieniami z dzieciństwa. Pojawią się łzy, szczere wyznania i odważna deklaracja Edmunda.

Miałem trzy żony, ta ostatnia, która zmarła to był anioł. Przyjechałem tutaj po to, aby się zakochać. Będę miał czwartą żonę. Ja zrobię to, będzie ślub od razu. Już znalazłem kobietę swojego życia – zaakcentuje kulturysta z Żagania.

Nie żyje Wiesia z ,,Sanatorium miłości”. Smutna wiadomość dla fanów programu

Edmund, jak przystało na sportowca, jest człowiekiem czynu. Tak będzie i tym razem. Mężczyzna zaprosi Anię na romantyczną randkę, podczas której postanowi oświadczyć się matematyczce z Lubska. Między tą parą iskrzy od samego początku programu, jednak czy kobieta zdecyduje się na tak poważny krok już na tym etapie relacji?

Marta Manowska pozuje w bikini. Internauci pod wrażeniem jej SPEKTAKULARNEJ metamorfozy

Również Zdzisław zdecyduje się powalczyć o kobietę, która od samego początku wzbudziła jego zainteresowanie. Mieszkaniec Gryfina postanowi zaimponować pielęgniarce z Poznania swoimi umiejętnościami gry w tenisa stołowego. Jednak po chwili jego zapał ostygnie, ponieważ zarówno w ping-pongu, jak i w walce o serce Uli pojawi się poważny konkurent w postaci Stanleya.

Ula nie ukrywam, że od razu wpadła mi w oko. Coś jest, nie wiem jak to nazwać w tym momencie, ale coś jest. Mam nadzieję, że to będzie rozwijać się w dobrym kierunku. Mam konkurenta, zauważyłem to, ale znam Ulę, ona jest mądrą kobietą i ostatecznie to ona będzie decydowała – podkreśli Zdzisław.