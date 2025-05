Roxie Węgiel chce zasiąść w fotelu jurorki ,,The Voice Kids”. Internauci nie zostawiają na niej suchej nitki!

Roksana Węgiel ma zaledwie 20 lat, ale już planuje nowy rozdział w swojej karierze. Marzy o tym, by wrócić do programu, który dał jej rozgłos — tym razem jako jurorka. Choć brzmi to jak piękna klamra, część internautów uważa, że ten ruch to „trochę za wcześnie”.

Roksana Węgiel, zwyciężczyni pierwszej edycji „The Voice Kids”, przyznała w rozmowie z RMF FM, że marzy jej się powrót do programu w zupełnie nowej roli. Młoda gwiazda nie kryje, że chciałaby zasiąść w fotelu jurorki i jako mentorka wspierać uczestników, którzy tak jak ona kiedyś, dopiero zaczynają swoją przygodę ze sceną.

Myślę, że nadszedł idealny moment, aby zacząć działać jako mentorka – przyznała bez wahania.

Roxie ma na koncie zwycięstwo w Eurowizji Junior, kilka przebojów, milionowe zasięgi w sieci i sporo doświadczeń z życia w blasku reflektorów. Jednak internauci nie są jednogłośni, jeśli chodzi o jej jurorskie ambicje. W komentarzach na TikToku i Instagramie pojawiło się sporo sceptycyzmu:

„Najpierw niech zrobi trasę koncertową i wyda album, a potem może uczyć innych”,

„Za wcześnie na takie stanowisko, to nie X Factor Malta”,

„Nie ma jeszcze autorytetu, by być mentorką. Jeszcze się sama uczy”.

Choć nie brakuje też głosów poparcia, większość fanów zdaje się uważać, że Roxie powinna jeszcze chwilę poczekać z tak poważną rolą.

Sama artystka przekonuje jednak, że nie chodzi tylko o muzykę:

Chciałabym przekazać nie tylko techniczne wskazówki, ale też mentalne przygotowanie do tego trudnego świata – podkreśliła w wywiadzie.

Czy stacja da jej szansę? Czas pokaże. A co Wy sądzicie – czy Roxie jest już gotowa, by oceniać innych? Widzicielibyście ją w fotelu jurorki?