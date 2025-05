Roksana Węgiel jest bardzo blisko związana z rodziną. Kiedy kariera wokalistka nabrała rozpędu, to jej rodzice postanowili w 100 procentach skupić się na pomocy w rozwijaniu kariery córki. Szczególnie poświęciła się jej mama — Edyta Węgiel, która zajęła się pomocą przy organizacji życia zawodowego córki. Roxie Węgiel w niedawnym wywiadzie nie szczędziła pochwał pod adresem matki. Padły rozczulające słowa.

Dzisiaj obchodzimy Dzień Matki. Roxie Węgiel w związku z tym w rozmowie z Plejadą powiedziała, że jest bardzo wdzięczna swojej mamie za wielką pomoc i miłość, którą jej oddała:

Zawdzięczam jej tak naprawdę te wszystkie wartości, które mi przekazała. To jak mnie wychowała. To, że nie tylko we mnie, ale w moich braciach też zbudowała ogromną wrażliwość. Jestem jej wdzięczna za to, że bardzo dużo poświęciła dla dzieci, bo jest bardzo zaangażowaną mamą — za to naprawdę ją doceniam. Jest cudowną osobą. To jest kobieta, która ma złote serce — podsumowała Roksana Węgiel.