Roksana Węgiel w najnowszym wywiadzie wywołała burzę swoimi słowami o pierwszej komunii. Jej zdaniem wielu rodziców „odbębnia” sakrament, nie mając pojęcia, o co w nim chodzi. Roxie postawiła mocne tezy o duchowości, prezentach i tym, jak naprawdę powinno wyglądać przygotowanie dziecka do tego dnia.

Roksana Węgiel uderza w rodziców! „Nie wierzą, ale robią komunię, bo wypada”

Roksana Węgiel nigdy nie ukrywała, że wiara odgrywa w jej życiu ogromną rolę. Ślub z Kevinem Mglejem zawarła nie tylko cywilnie, ale i w kościele, a inspiracji do pisania muzyki szuka… podczas kazań.

Często po kościele jedziemy do studia i tworzymy muzykę z takimi nowymi myślami, które przychodzą do nas podczas kazania – wyznała w rozmowie z ShowNews.pl.

W tym samym wywiadzie piosenkarka postanowiła zabrać głos w sprawie komunii świętej i – nie ukrywajmy – trochę się odpaliła. Krytycznie oceniła rodziców, którzy – jak to ujęła – „nie są wierzący, ale robią komunię, bo tak wypada”. Jej zdaniem to spłycanie wartości i redukowanie wiary do listy prezentów i kosztownego przyjęcia.

Mam wrażenie, że teraz są takie czasy, w których ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważny jest to sakrament.– powiedziała bez ogródek.

Dodała też, że dzieci nastawiane są na „co dostanę”, zamiast na duchowe przeżycie.

Roxie wspomniała też swoją własną komunię, do której przygotowywała ją mama:

Czułam, że coś się zmienia i naprawdę podeszłam do tego bardzo emocjonalnie.

Węgiel zaznaczyła, że to właśnie od rodziców powinien wyjść przekaz, czym jest komunia i że jej istota nie leży w iPhonie czy gotówce w kopercie. – „Jak komunia, to prezent. Jak Boże Narodzenie, to choinka. A istota tych świąt jest inna” – podsumowała, nie kryjąc rozczarowania tym, co obecnie obserwuje.

Zgadzacie się z Roxie?