Busko-Zdrój od lat uchodzi za perłę polskich uzdrowisk. Tysiące ludzi z Polski i z zagranicy przyjeżdżają tu, aby korzystać z dobroczynnych właściwości uzdrawiających wód i powietrza. Jednak w mieście od kilku dni roznosi się gorąca wiadomość. Na sprzedaż wystawione zostało sanatorium, które znajduję się przy głównym deptaku parku zdrojowego.

Sanatorium z burzliwą przeszłością

W 2022 roku media rozpisywały się o incydencie z udziałem rodziny Opozdów i Antka Królikowskiego. Obecnie miejsce znów przyciąga uwagę mediów. Jak podaje dziennik „Echo Dnia”, właściciel sanatorium Dariusz Opozda zdecydował się wystawić swój obiekt na sprzedaż.

Sanatorium wystawione na sprzedaż jest w pełni wyposażone i gotowe do natychmiastowego rozpoczęcia działalności. Co więcej, obiekt spełnia normy sanitarno-epidemiologiczne. Jego oferta obejmuje usługi zdrowotne oraz pełen zakres rehabilitacji. Niestety, kwota którą musi zapłacić nowy nabywca nie jest mała. Na dziś wynosi 13 milionów 500 tysięcy złotych.

Dariusz Opozda w rozmowie z „Echo Dnia” powiedział, że powodem sprzedaży są powody logistyczne. Dariusz posiada, również luksusowe hotele na Madagaskarze. Tam planuje spędzać większość roku.

Nie jestem w stanie wszystkiego upilnować i doglądać. Całkiem na Madagaskar się nie przenoszę. Będę tam natomiast mieszkał przez większą część roku – powiedział przedsiębiorca.

