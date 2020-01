Na pewno jest ciężej dogadać się z nastolatką, która przechodzi przez okres dojrzewania, buntu i nagle przychodzi do jej domu i to jest narzeczona twojego taty. Nadal się poznajemy, docieramy, szukamy tego kontaktu, ale jest naprawdę ciężko. Myślę, że to zajmie nam kilka lat. Jestem bardzo młoda i nigdy nie sądziłam, że znajdę się w takiej sytuacji. To jest bardzo ciężka rola. Nikt mi o tym nie mówił, nie czytałam żadnej książki na ten temat, ale jest ciężko – wyjaśniła.