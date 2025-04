Marianna Schreiber tłumaczy się z nowej miłości

Plotki na temat relacji Marianny Schreiber i Przemysława Czarneckiego pojawiły się już w ubiegłym roku. Para zaliczyła kryzys, jednak finalnie ich związek nie przetrwał. Teraz okazało się, że influencerka ma już nowego ukochanego.

W czwartek Marianna Schreiber podzieliła się z fanami wiadomością, która wzbudziła sporo emocji jest w nowym związku. Jej partnerem jest Piotr Korczarowski, którego uważni obserwatorzy mogli wcześniej zauważyć u jej boku na konferencji Prime MMA. Niedługo potem Piotr zadebiutował także na Instagramie Marianny, a ich relacja stała się oficjalna.

Kontrowersje jednak wzbudziły komentarze internautów, którzy sugerowali rozbicie przez Mariannę związku Piotra. Nie trzeba było długo czekać, by Piotr odniósł się do licznych komentarzy w sieci. W jednej z odpowiedzi potwierdził, że rzeczywiście są parą, jednocześnie stanowczo ucinając wszelkie plotki: zapewnił, że nie rozbił dla Marianny żadnego związku i nie zostawił żony ani dzieci.

Spekulacje nie ustawały, dlatego już w piątkowy wieczór Marianna zamieściła na swoim Instagramie oświadczenie, w którym podkreśliła, że jej nowy partner był wolny w momencie, gdy zaczęli się spotykać.

Drodzy widzowie. Piotr jest kawalerem. Nie zostawił żony, nie zostawił dzieci – nie zostawił dziewczyny dla relacji ze mną. Był sam. Był wolny – rozpoczęła.

W tym samym wpisie Schreiber przypomniała także o swoim własnym statusie. Podkreśliła, że jej wcześniejsze relacje są już zamkniętym rozdziałem. Przypomniała, że nadal czeka na formalne zakończenie swojego małżeństwa oraz zaznaczyła, że kiedy poznała Piotra, jej poprzedni związek z Czarneckim również był już przeszłością.

Obwiniacie mnie o małżeństwo, w którym jeszcze jestem – zostałam zostawiona w marcu zeszłego roku, po chwili mąż miał już partnerkę i ma z nią zdjęcia w internecie. To już dawno nie moja sprawa. Sądy działają wolno. […] Miałam prawo układać sobie życie na nowo. Zakończyłam relację z Panem P dużo wcześniej – o czym wielokrotnie pisały media – kontynuowała.

Co więcej, Marianna nie kryje emocji związanych z nową relacją. Opisała swoje uczucie do Piotra jako „miłość od pierwszego wejrzenia” i wygląda na to, że nie zamierza się z tym szczęściem ukrywać.

Piotra poznałam, gdy zaprosił mnie na wywiad. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Miałam prawo – byłam wolna – wyjaśniła.

To jednak nie koniec nowości w związku z ogłoszeniem nowej miłości Marianna Schreiber nieumyślnie wpłynęła na karierę swojego nowego ukochanego. W piątek w serwisie X Włodzimierz Skalik, wiceprezes Konfederacji Korony Polskiej i szef sztabu Grzegorza Brauna, poinformował, że podjęto decyzję o rezygnacji ze współpracy z Piotrem Korczarowskim w pracach sztabu. Piotr w odpowiedzi opublikował na X długie oświadczenie w sprawie.

Zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy, by ten związek nie ujrzał światła dziennego do dnia wyborów. […] Sztab KORONY zdecydował, że w tej sytuacji nie mogę dłużej uczestniczyć w kampanii Grzegorza Brauna. I pewnie sobie tego nie poukładacie, ale ja się zgadzam z tą decyzją! – pisał w oświadczeniu.

Dodał także, że zwyczajnie tak, jak i Marianna zakochał się i to jest dla niego najważniejsze. Nie chce także szkodzić kampanii Brauna, więc zdecydował polubownie wycofać się ze współpracy.