Selena Gomez od jakiegoś czasu jest pod lupą mediów i internautów w kontekście swojego wyglądu i wagi. Wszystko dlatego, że piosenkarka kiedyś cieszyła się nienaganną figurą, jednak wszystko zmieniło się w trakcie jej problemów ze zdrowiem. Teraz w jednym z podcastów gwiazda podzieliła się swoją refleksją na temat swojego ciała i hejtu, jaki w ostatnim czasie na nią spadł.

Selena Gomez to jedna z najpopularniejszych aktorek i piosenkarek na świecie oraz bizneswomen posiadająca własną markę kosmetyczną „Rare Beauty”. Nie da się ukryć, że poczynania artystki od początków jej kariery, aż po dzień dzisiejszy są stale gorącym tematem w mediach.

W ostatnim czasie pojawiło się jednak wiele spekulacji na temat wagi i figury Gomez. W tym roku ponowne wybuchła gorąca dyskusja na ten temat, a wszystko dlatego, że sylwetka gwiazdy zmieniła się w diametralny sposób. Wszyscy wciąż zadają sobie pytania: czy schudła?, czy stosuje leki odchudzające?, co stoi za jej nagłą utratą wagi?

Teraz piosenkarka podczas podcastu „On Purpose With Jay Shetty” z Jayem Shettym zodbyła się na parę osobistych wyznań. Gomez podzieliła się m.in. swoimi przemyśleniami na temat wyglądu oraz presji, jaka jest nakładana na kobiety przez społeczeństwo. Podkreśliła również, że kobiety mają zdecydowanie trudniej i są inaczej traktowane w tej kwestii niż mężczyźni.

Kobiety mają w tym wszystkim znacznie gorzej. Nie jest to dla nikogo nowość, ale naprawdę trudno z tym walczyć. Oceny dotyczą nie tylko tego, jak wyglądamy, ale też co mamy na sobie, co robimy, z kim się spotykamy. Wydaje się, że mężczyzn to nie dotyczy w takim samym stopniu – powiedziała Gomez.

Piosenkarka przyznała, że faktycznie temat jej wagi, ale także tego jak wygląda, jest szeroko komentowane i w związku z tym dotyka ją niesamowity hejt.

O tak, moja waga to duży temat. To naprawdę mnie smuci, a właściwie nawet nie smuci, bo nie jestem ofiarą… Po prostu myślę, że stałam się przez to trochę bardziej zgorzkniała, i czuję się naprawdę winna, że to mówię, ale taka jest prawda (…). To nie tylko wygląd jest oceniany, ale też to, kim jestem. Nie jestem wystarczająco biała, nie jestem wystarczająco Meksykanką – zawsze znajdzie się coś, do czego ludzie się przyczepią – wyznała piosenkarka.