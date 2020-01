Serena Williams (38 l.) pod koniec 2017 roku urodziła córeczkę Alexis Olympię. Gwiazda dwa miesiące później poślubiła swojego partnera Alexisa Ohanian. Dziś dziewczynka ma już ponad dwa lata. Tenisistka została sfotografowana z rodziną w zoo.

Serena Williams z 2-letnią córką w zoo

Serena przeżyła bardzo trudny poród. Doszło do niebezpiecznego spadku tętna i konieczne było cesarskie cięcie. Dziewczynka urodziła się zdrowa, ale dla sportsmenki nadszedł ciężki czas. Cierpi ona na zakrzepicę, na skutek której doszło do komplikacji. Serena straciła oddech i okazało się, że to zator płucny. Doszło też do otwarcia rany po cesarskim cięciu. Kiedy już wróciła do domu, musiała leżeć w łóżku, na szczęście mogła liczyć na pomoc ukochanego. Kiedy doszła do siebie, odbył się huczny ślub pary.

Trudne chwile już na szczęście za nimi. Córeczka Alexis Olympia podrosła i jest uroczą dziewczynką. Serena z mężem zabrali ją do zoo. Ubrana w różową spódniczkę wyglądała przeuroczo.

Tenisistka jest bliską przyjaciółką Meghan. Księżna z pewnością mogła na nią liczyć, gdy potrzebowała rady na temat macierzyństwa.

