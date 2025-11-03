Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie polskiego kina. W 2006 roku festiwal zapisał się jednak w historii nie tylko ze względu na premiery filmowe, lecz przede wszystkim przez skandal z udziałem Anny Muchy. Jej występ podczas gali otwierającej imprezę wzbudził ogromne emocje, od śmiechu po oburzenie.

Anna Mucha o skandalu w Gdyni: „Nie byłam kwiatkiem do kożucha”

Anna Mucha, prowadząca galę, postanowiła wnieść na scenę odrobinę luzu i humoru. Jej żarty jednak okazały się zbyt odważne jak na gust części publiczności. Zapowiadając film Francuski numer, aktorka powiedziała: „Proszę nie mylić z francuskim numerkiem, po którym można się spodziewać o wiele więcej.”

W innym momencie nie szczędziła ironii wobec kolejnej produkcji: „Już nie będę przynudzać, bo na tym filmie i tak pośniecie.”

Słowa te błyskawicznie obiegły media, a sama aktorka została oskarżona o brak szacunku wobec filmowców i jurorów.

Kontrowersje wzbudził także ubiór Muchy. 11 września 2006 roku, czyli w piątą rocznicę zamachu na World Trade Center, aktorka pojawiła się na scenie w krótkiej, odkrywającej plecy sukience. Obecna na sali Dorota Stalińska nie wytrzymała i weszła na scenę, publicznie krytykując młodszą koleżankę. Jak relacjonowali świadkowie, Stalińska stwierdziła, że zachowanie Muchy i jej strój są niestosowne w tak szczególnym dniu.

Po zakończeniu festiwalu organizatorzy szybko odcięli się od stylu prowadzenia Muchy. Dyrektor artystyczny wydarzenia, Mirosław Bork, tłumaczył w mediach: „Uznaliśmy, iż formuła prowadzenia, zaprezentowana przez panią Annę Muchę, nie pasuje do takiego wydarzenia, jakim jest festiwal. Prowadzący to osoba, która prezentuje twórców filmów i to oni są tutaj na pierwszym planie.”

W efekcie współpraca z aktorką została natychmiast zakończona.