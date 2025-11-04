Szykuje się wielka afera po słowach Anny Muchy! Ludzie nie dowierzają… (WIDEO)
„O rany. Koszmarna pomyłka" - grzmią internauci.
Anna Mucha była teraz gościnią nowego odcinek podcastu „WojewódzkiKędzierski”, który znów wzbudził ogromne emocje. W rozmowie padło wiele ciekawych, ale i kontrowersyjnych tematów. Podczas rozmowy aktorka zaliczyła też niemałą wpadkę, która pokazuje, że chyba nie do końca uważała na lekcjach historii. Internauci od razu rozpętali burzę w komentarzach.
Wpadka Anny Muchy w podcaście u Wojewódzkiego
Anna Mucha to jedna z najbardziej uwielbianych i najpopularniejszych, polskich aktorek. Rozpoznawalność zyskała dzięki roli Magdy w serialu „M jak miłość”. Poza tym na swoim koncie ma wiele wybitnych ról filmowych czy teatralnych. Poza tym występowała w 10. edycji programu „Taniec z Gwiazdami” w 2009 roku, gdzie w parze z Rafałem Maserakiem wygrała Kryształową Kulę.
Tym razem aktorka wzięła udział w najnowszym odcinku podcastu Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego – „WojewódzkiKędzierski”. Trzeba przyznać, że wywiad dostarczył wielu emocji, gdzie nie zabrakło napięcia i ciętych ripost. Już na początku rozmowy dziennikarze zapowiedzieli, że „będzie gorąco” – i słowa dotrzymali.
W trakcie rozmowy aktorka przytoczyła znane słowa z polskiej historii „Praca czyni wolnym”, w niemieckim: „Arbeit macht frei”. Slogan ten został wykorzystany przez nazistów jako szyld na bramach obozów koncentracyjnych, w tym Auschwitz, co nadało mu gorzkie, ale i symboliczne znaczenie. Mucha podczas wywiadu, chcąc odnieść się do swojej pracy zawodowej, przytoczyła te słowa, mówiąc, że jest to zdanie jakiegoś filozofa.
Praca czyni wolnym, jak to powiedział jakiś filozof, w każdym razie jakiś powiedział. W każdym razie więc ucieczka w pracę czyni mnie szczęśliwą i wolną – powiedziała Mucha w podcaście.
Wojewódzki jak zwykle w swoim stylu nie poprawił aktorki, tylko zażartował.
Nie wiem, czy to nie jakiś Bolszewicki filozof, no ale ok – wtrącił kpiąco Wojewódzki.
Po tych słowach internauci odpalili się w sieci i nie dowierzają, że takie słowa padły w podcaście:
- „Chyba faszystowski… xDDD No jak faszyści dla współczesnych gwiazd stali się filozofami, to ja nie chce wiedzieć więcej….”
- „Nie wierzę, nie po prostu nie wierzę, że można być tak głupim. Oni powinni mieć zakaz wstępu publicznie”
- „Boże jaki wstyd! A Wojewódzki też się spisał”
- „Nie wierzę…..”
- „O rany. Koszmarna pomyłka”
