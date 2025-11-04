Anna Mucha była teraz gościnią nowego odcinek podcastu „WojewódzkiKędzierski”, który znów wzbudził ogromne emocje. W rozmowie padło wiele ciekawych, ale i kontrowersyjnych tematów. Podczas rozmowy aktorka zaliczyła też niemałą wpadkę, która pokazuje, że chyba nie do końca uważała na lekcjach historii. Internauci od razu rozpętali burzę w komentarzach.

Wpadka Anny Muchy w podcaście u Wojewódzkiego

Anna Mucha to jedna z najbardziej uwielbianych i najpopularniejszych, polskich aktorek. Rozpoznawalność zyskała dzięki roli Magdy w serialu „M jak miłość”. Poza tym na swoim koncie ma wiele wybitnych ról filmowych czy teatralnych. Poza tym występowała w 10. edycji programu „Taniec z Gwiazdami” w 2009 roku, gdzie w parze z Rafałem Maserakiem wygrała Kryształową Kulę.

Tym razem aktorka wzięła udział w najnowszym odcinku podcastu Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego – „WojewódzkiKędzierski”. Trzeba przyznać, że wywiad dostarczył wielu emocji, gdzie nie zabrakło napięcia i ciętych ripost. Już na początku rozmowy dziennikarze zapowiedzieli, że „będzie gorąco” – i słowa dotrzymali.

W trakcie rozmowy aktorka przytoczyła znane słowa z polskiej historii „Praca czyni wolnym”, w niemieckim: „Arbeit macht frei”. Slogan ten został wykorzystany przez nazistów jako szyld na bramach obozów koncentracyjnych, w tym Auschwitz, co nadało mu gorzkie, ale i symboliczne znaczenie. Mucha podczas wywiadu, chcąc odnieść się do swojej pracy zawodowej, przytoczyła te słowa, mówiąc, że jest to zdanie jakiegoś filozofa.

Praca czyni wolnym, jak to powiedział jakiś filozof, w każdym razie jakiś powiedział. W każdym razie więc ucieczka w pracę czyni mnie szczęśliwą i wolną – powiedziała Mucha w podcaście.

Wojewódzki jak zwykle w swoim stylu nie poprawił aktorki, tylko zażartował.

Nie wiem, czy to nie jakiś Bolszewicki filozof, no ale ok – wtrącił kpiąco Wojewódzki.

