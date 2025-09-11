Żona Jacka Kurskiego nie przyszła na ślub jego córki! „Nie utrzymuję żadnych kontaktów z byłą rodziną mojego męża”
Ależ padły mocne słowa!
Kilka dni temu córka Jacka Kurskiego wyszła za mąż. Na uroczystości były prezes TVP nie pojawił się jednak w towarzystwie swojej żony, której zabrakło tego dnia. Joanna Kurska już pospieszyła z odpowiedzią i w mocnych słowach wyjaśnia swój powód nieobecności.
Joanna Kurska tłumaczy, dlaczego nie pojawiła się na ślubie córki Jacka Kurskiego
W rodzinie Jacka Kurskiego nastała wielka radość. Jego córka, Zuzanna Kurska, stanęła na ślubnym kobiercu. Ceremonia odbyła się 8 września w Londynie i miała niezwykle elegancki charakter, a wydarzenie odbyło się w wiktoriańskim pałacyku. Panna młoda powiedziała “tak” swojemu ukochanemu – Francuzowi Casimirowi, który, jak się okazuje, ma arystokratyczne korzenie.
Warto wspomnieć, że Zuzanna to córka Jacka Kurskiego, której doczekał się z poprzednią żoną Moniką Mucek. W tym czasie na świat powitali jeszcze dwóch synów: Zdzisława i Olgierda. Para po niemal 25 latach zdecydowała się jednak na rozwód.
Uroczystość zaślubin miała bardziej kameralny i rodzinny charakter, ale uwagę mediów zwróciła nieobecność aktualnej żony Jacka Kurskiego, czyli Joanny Kurskiej. Serwis Plejada postanowił zapytać, dlaczego nie zjawiła się na ślubie. Joanna w krótkich, ale dobitnych słowach oznajmiła:
Nie byłam na ślubie w Londynie. Ze względu na dobro moich dzieci, nie utrzymuję żadnych kontaktów z byłą rodziną mojego męża. Spędziłam uroczy weekend w Waszyngtonie.
Jacek Kurski nie kryje jednak swojego szczęścia i cieszy się z małżeństwa swojej córki. W rozmowie z Glam Press mówił nawet:
Zyskałem kolejnego syna, ma na imię Casimir, czyli po prostu »Kaz« — tak do niego mówię. Szybko się polubiliśmy, bo mamy podobne poczucie humoru.
Djxj | 11 września 2025
Wapolczuję Zuzanno Ojca… patoojciec!
Mazi | 11 września 2025
Oj te buty Panie Kurski nie pasuja …… zle swiadczy ze nie utrzymuje kontaktu z dziecmi
Anonim | 11 września 2025
Aga | 11 września 2025
Rodzina nigdy nie jest „była”
Anonim | 11 września 2025
