Kilka dni temu córka Jacka Kurskiego wyszła za mąż. Na uroczystości były prezes TVP nie pojawił się jednak w towarzystwie swojej żony, której zabrakło tego dnia. Joanna Kurska już pospieszyła z odpowiedzią i w mocnych słowach wyjaśnia swój powód nieobecności.

Córka Jacka Kurskiego powiedziała „tak”! Ceremonia jak z bajki i mąż z arystokratycznym rodowodem (FOTO)

Joanna Kurska tłumaczy, dlaczego nie pojawiła się na ślubie córki Jacka Kurskiego

W rodzinie Jacka Kurskiego nastała wielka radość. Jego córka, Zuzanna Kurska, stanęła na ślubnym kobiercu. Ceremonia odbyła się 8 września w Londynie i miała niezwykle elegancki charakter, a wydarzenie odbyło się w wiktoriańskim pałacyku. Panna młoda powiedziała “tak” swojemu ukochanemu – Francuzowi Casimirowi, który, jak się okazuje, ma arystokratyczne korzenie.

Syn Jacka Kurskiego znów usłyszy zarzuty ws. gwałtu!

Warto wspomnieć, że Zuzanna to córka Jacka Kurskiego, której doczekał się z poprzednią żoną Moniką Mucek. W tym czasie na świat powitali jeszcze dwóch synów: Zdzisława i Olgierda. Para po niemal 25 latach zdecydowała się jednak na rozwód.

Uroczystość zaślubin miała bardziej kameralny i rodzinny charakter, ale uwagę mediów zwróciła nieobecność aktualnej żony Jacka Kurskiego, czyli Joanny Kurskiej. Serwis Plejada postanowił zapytać, dlaczego nie zjawiła się na ślubie. Joanna w krótkich, ale dobitnych słowach oznajmiła:

Nie byłam na ślubie w Londynie. Ze względu na dobro moich dzieci, nie utrzymuję żadnych kontaktów z byłą rodziną mojego męża. Spędziłam uroczy weekend w Waszyngtonie.

Joanna i Jacek Kurscy świętują urodziny syna: „Malutki Filip jest już wyższy ode mnie!”

Jacek Kurski nie kryje jednak swojego szczęścia i cieszy się z małżeństwa swojej córki. W rozmowie z Glam Press mówił nawet: