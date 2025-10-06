Justyna Steczkowska to ikoniczna postać na polskiej scenie muzycznej. Artystka od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, a jeszcze większy rozgłos i sympatię zyskała dzięki występowi na 69. Konkursie Piosenki Eurowizji w Bazylei. Jej utwór „Gaja” i sceniczne show porwało nie tylko polską publiczność, ale również zagranicznych widzów.

Szokujące zachowanie Justyny Steczkowskiej

Podczas jednego z koncertów, Justyna Steczkowska ze sceny zauważyła chłopczyka, który trzymał wielki transparent. Z filmików krążących po internecie można wyczytać, że chłopczyk chciał zatańczyć do utworu Gaja na scenie z artystką. Niestety, mimo iż Justyna Steczkowska zauważyła przekaz młodego fana, nie skończyło się to dla niego spełnieniem marzeń.

Artystka, gdy przeczytała ze sceny treść transparentu trzymanego przez fana, postanowiła przekazać mu kilka słów, jednak nie zaprosiła go na scenę.

Jak będziesz tak wspaniałym tancerzem kiedyś, a na pewno tak będzie, to będziesz tańczył z nami Gaję – mówiła na scenie artystka.

Chłopczyk ze łzami w oczach poprosił jeszcze raz wokalistkę o zaproszenie na scenę, jednak to się nie wydarzyło, a koncert trwał dalej. Internauci jednak nie zapomnieli o przykrej sytuacji dla chłopca. Jeden z fanów opublikował filmik, a w komentarzach pod nagraniem z tej sytuacji pojawiło się wiele skrajnych opinii na temat zachowania Justyny Steczkowskiej.