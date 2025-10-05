Justyna Steczkowska ubiegłego wieczoru zagrała koncert w warszawskim Amfiteatrze Bemowo. Artystka niespodziewanie podczas występu poinformowała fanów, że zmaga się z problemem zdrowotnym, co zaniepokoiło jej fanów. Piosenkarka mimo gorszego samopoczucia jak zwykle zrobiła wspaniałe widowisko.

Justyna Steczkowska to ikoniczna postać na polskiej scenie i jedna z największych i najbardziej uwielbianych piosenkarek w naszym kraju. Artystka od lat podbija rynek muzyczny i cieszy się niesłabnącą popularnością. Jeszcze większy rozgłos i sympatię zyskała dzięki występowi na 69. Konkursie Piosenki Eurowizji w Bazylei.

Obecnie Justyna Steczkowska skupia się przede wszystkim na koncertowaniu. Jej trasa Era Czarodoro Witch Tour trwa w najlepsze. Obejmuje ona 13 miast w całej Polsce i cieszy się dużym zainteresowaniem. Jej koncerty to nie tylko muzyczne show, ale prawdziwe, artystyczne widowisko, które zapewniają m.in. specjalnie projekcje, oprawa świetlna czy kostiumy.

Ubiegłego wieczoru (4 października 2025 roku) artystka miała okazję wystąpić w warszawskim Amfiteatrze Bemowo. Podczas wydarzenia Steczkowska w pewnym momencie podzieliła się z fanami zaskakującą informacją dotyczącą swojego stanu zdrowia. Jak się okazuje, piosenkarka była chora, a mimo to dała show na scenie.

Zanim znów zacznę śpiewać tylko drobna prywata, ponieważ słyszycie, że mój głos jest taki matowy, nie mój. Jestem chora, biorę antybiotyki, ale nie chciałam nie przyjechać na ten koncert i odwoływać spotkania z wami. Jeśli nie będzie to takie dobre, jak zwykle bywa, ja się bardzo staram, bardzo was szanuję i siebie samą, więc nie wychodzę nieprzygotowana na scenę – mówiła Steczkowska.

Piosenkarka wyznała również, że zawsze stara się dawać z siebie wszystko na scenie, jednak tym razem jest to siła wyższa, na którą nie ma wpływu. Co prawda, nie zdradziła konkretnie, z czym się zmaga, ale chciała być szczera ze swoimi fanami.