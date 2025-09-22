Magda Steczkowska zrobiła huczną 50-tkę! Tłumy gwiazd: Kuba Błaszczykowski, Gąsowski, Justyna Steczkowska
Ależ to była gruba impreza!
Magda Steczkowska 21 września wyprawiła huczną imprezę z okazji 50. urodzin.
Tego dnia jubilatka wskoczyła w złoty, lateksowy kombinezon, który zrobił niezłą furorę. Do tego dobrała zdobne korale i kolczyki, a na głowę opaskę z napisem: „Birthday Girl”.
Impreza odbyła się w plenerze, a na niej nie zabrakło mnóstwa dekoracji czy przekąsek.
Na przebieranej imprezie urodzinowej celebrytki pojawiła się również masa gwiazd w tym m.in. piłkarz Tomasz Iwan z ukochaną Karoliną Woźniak.
Pojawił się również piłkarz Kuba Błaszczykowski, który również zadbał o swoją strojną stylizację.
Oczywiście nie zabrakło również siostry, czyli Justyny Steczkowskiej, która pojawiła się z mężem – Maciejem Myszkowskim. To właśnie ona poprowadziła wspólne odśpiewanie „Sto lat” dla jubilatki.
Na imprezę wpadła również piosenkarka Majka Jeżowska oraz muzyk Marcin Wyrostek.
Na zabawie pojawiła się także Kasia Moś.
Nie zabrakło również piętrowego tortu z racami, który był głównym punktem imprezy.
Justyna Steczkowska na jednym z ostatnich koncertów zaśpiewała również dla siostry „sto lat” wraz z publicznością.