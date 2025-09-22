times-dark
Kozaczek
Magda Steczkowska zrobiła huczną 50-tkę! Tłumy gwiazd: Kuba Błaszczykowski, Gąsowski, Justyna Steczkowska

Ależ to była gruba impreza!

50. urodziny Magdy Steczkowskiej!

Magda Steczkowska 21 września wyprawiła huczną imprezę z okazji 50. urodzin.

steczkowska źródło Instagram/magdasteczkowska

50. urodziny Magdy Steczkowskiej!

Tego dnia jubilatka wskoczyła w złoty, lateksowy kombinezon, który zrobił niezłą furorę. Do tego dobrała zdobne korale i kolczyki, a na głowę opaskę z napisem: „Birthday Girl”.

steczkowska2 źródło Instagram/magdasteczkowska

50. urodziny Magdy Steczkowskiej!

Impreza odbyła się w plenerze, a na niej nie zabrakło mnóstwa dekoracji czy przekąsek.

551688962_1319356713132679_2503235413667206130_n źródło Instagram/magdasteczkowska

50. urodziny Magdy Steczkowskiej!

Na przebieranej imprezie urodzinowej celebrytki pojawiła się również masa gwiazd w tym m.in. piłkarz Tomasz Iwan z ukochaną Karoliną Woźniak.

steczkowska4 źródło Instagram/magdasteczkowska

50. urodziny Magdy Steczkowskiej!

Pojawił się również piłkarz Kuba Błaszczykowski, który również zadbał o swoją strojną stylizację.

steczkowska8 źródło Instagram/magdasteczkowska

50. urodziny Magdy Steczkowskiej!

Oczywiście nie zabrakło również siostry, czyli Justyny Steczkowskiej, która pojawiła się z mężem – Maciejem Myszkowskim. To właśnie ona poprowadziła wspólne odśpiewanie „Sto lat” dla jubilatki.

steczkowska5 źródło Instagram/magdasteczkowska

50. urodziny Magdy Steczkowskiej!

Na imprezę wpadła również piosenkarka Majka Jeżowska oraz muzyk Marcin Wyrostek.

steczkowska6 źródło Instagram/magdasteczkowska

50. urodziny Magdy Steczkowskiej!

Na zabawie pojawiła się także Kasia Moś.

steczkowska7 źródło Instagram/magdasteczkowska

50. urodziny Magdy Steczkowskiej!

Nie zabrakło również piętrowego tortu z racami, który był głównym punktem imprezy.

steczkowska9 źródło Instagram/magdasteczkowska

50. urodziny Magdy Steczkowskiej!

Justyna Steczkowska na jednym z ostatnich koncertów zaśpiewała również dla siostry „sto lat” wraz z publicznością.

