Izabella Krzan jakiś czas temu pożegnała się z rolą prowadzącej Kanał Zero i przeszła do stacji TVN. Dziennikarka niedawno dołączyła do programu śniadaniowego „Dzień dobry TVN” oraz zastąpiła Darię Ładochę w roli prowadzącej „Azja Express”. Wcześniej przez lata pracowała w „Pytaniu na śniadanie”, gdzie miała bliski kontakt z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim. Okazuje się, że prezenterka telewizyjna w pewnym momencie zastanawiała się nad tym, kiedy rozpoczął się ich romans na planie. Padła zaskakująca odpowiedź.

Izabella Krzan pożegnała Kanał Zero! Wyznała na antenie: „To decyzja podyktowana moimi marzeniami”

Izabella Krzan zapytana o romans Cichopek i Kurzajewskiego w „Pytaniu na śniadanie”. Padły szczere słowa!

Dziennikarka w rozmowie z Kubą Wojewódzkim wróciła wspomnieniami do czasów, gdy pracowała na planie programu śniadaniowego TVP2 „Pytanie na śniadanie”. Izabella Krzan miała wtedy bliski kontakt z innymi współprowadzącymi — Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim. Po tym, jaka para wyznała, że ich romans wybuchł na planie porannego formatu, to Izabella Krzan zaczęła się nad tym mocno zastanawiać:

Analizowałam to — podsumowała Izabella Krzan.

Iza Krzan pokazała łazienkę w nowym mieszkaniu. Wyznaje: „Nie lubię masła. Chyba, że w łazience”