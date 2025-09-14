times-dark
Kozaczek
Kaczorowska i Rogacewicz w końcu to OGŁOSILI! Zrobili to na oczach całej Polski (FOTO)

Widzowie od razu pospieszyli z gratulacjami!

Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz Taniec Z Gwiazdami
/ 14.09.2025 /
EmEl
Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

1 / 8

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska zaskoczyli widzów „Tańca z Gwiazdami”. 

Para brawurowo wykonała swój popisowy taniec, ale to nie wszystko…

2 / 8

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz

Później Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska po usłyszeniu pochwał od jurorów poszli na górę do Pauliny Sykut-Jeżyny.

Prowadząca „Taniec z Gwiazdami” mocno ich pochwaliła i nagle wypaliła z bardzo bezpośrednim pytaniem…

3 / 8

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz

Paulina Sykut-Jeżyna bez kozery zapytała Agnieszkę Kaczorowską i Marcina Rogacewicza o ich status relacji. 

„Cala Polska zastanawia się, czy jesteście szczęśliwie zakochani?” — zapytała prezenterka. 

Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

4 / 8

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz

Para chwilę stała w milczeniu i nagle na oczach całej Polski namiętnie się pocałowała. 

Miny Pauliny Sykut-Jeżyny i Tomasza Karolaka mówią same za siebie. Nikt nie spodziewał się takiej sytuacji na żywo!

Nie pozostaje nam nic innego, jak pogratulować świeżo upieczonej parze — Agnieszce Kaczorowskiej i Marcinowi Rogacewiczowi. 

Agnieszka Kaczorowska, Marcin Rogacewicz, fot. AKPA.

5 / 8

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz

Jeżeli chodzi o taniec, to Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie szczędzili sobie czułości. 

Trzeba przyznać, że w powietrzu wisiała chemia, ale dopiero ich namiętny pocałunek rozwiał wszelki wątpliwości!

Agnieszka Kaczorowska, Marcin Rogacewicz, fot. AKPA.

6 / 8

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska są partnerami po przejściach… 

7 / 8

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz

Agnieszka Kaczorowska związała się z Marcinem Rogacewiczem jeszcze w trakcie trwania małżeństwa z Maciejem Pelą. 

Tancerka ze związku z Pelą doczekała się dwóch córek: Emilii i Gabrieli.

Agnieszka Kaczorowska, Marcin Rogacewicz, fot. AKPA.

8 / 8

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz

Marcin Rogacewicz z kolei od 2013 do 2025 roku był żonaty. Po rozwodzie z żoną Mają związał się z Agnieszką Kaczorowską. 

Aktor z byłego małżeństwa ma trzy córki i syna.

