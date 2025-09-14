Kaczorowska i Rogacewicz w końcu to OGŁOSILI! Zrobili to na oczach całej Polski (FOTO)
Widzowie od razu pospieszyli z gratulacjami!
Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska zaskoczyli widzów „Tańca z Gwiazdami”.
Para brawurowo wykonała swój popisowy taniec, ale to nie wszystko…
Później Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska po usłyszeniu pochwał od jurorów poszli na górę do Pauliny Sykut-Jeżyny.
Prowadząca „Taniec z Gwiazdami” mocno ich pochwaliła i nagle wypaliła z bardzo bezpośrednim pytaniem…
Paulina Sykut-Jeżyna bez kozery zapytała Agnieszkę Kaczorowską i Marcina Rogacewicza o ich status relacji.
„Cala Polska zastanawia się, czy jesteście szczęśliwie zakochani?” — zapytała prezenterka.
Para chwilę stała w milczeniu i nagle na oczach całej Polski namiętnie się pocałowała.
Miny Pauliny Sykut-Jeżyny i Tomasza Karolaka mówią same za siebie. Nikt nie spodziewał się takiej sytuacji na żywo!
Nie pozostaje nam nic innego, jak pogratulować świeżo upieczonej parze — Agnieszce Kaczorowskiej i Marcinowi Rogacewiczowi.
Jeżeli chodzi o taniec, to Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie szczędzili sobie czułości.
Trzeba przyznać, że w powietrzu wisiała chemia, ale dopiero ich namiętny pocałunek rozwiał wszelki wątpliwości!
Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska są partnerami po przejściach…
Agnieszka Kaczorowska związała się z Marcinem Rogacewiczem jeszcze w trakcie trwania małżeństwa z Maciejem Pelą.
Tancerka ze związku z Pelą doczekała się dwóch córek: Emilii i Gabrieli.
Marcin Rogacewicz z kolei od 2013 do 2025 roku był żonaty. Po rozwodzie z żoną Mają związał się z Agnieszką Kaczorowską.
Aktor z byłego małżeństwa ma trzy córki i syna.