W najnowszym odcinku „Tańca z Gwiazdami” uczestnicy wystąpili u boku swoich bliskich. Tomasz Karolak zaprosił na parkiet córkę Lenę i razem stworzyli emocjonalny duet, który zachwycił jurorów. Ich taniec w stylu Broadway jazz był pełen humoru, miłości i rodzinnego ciepła.

„Taniec z gwiazdami” pełen emocji, a wśród gości: Roxi Węgiel i Kevin Mglej, Tomasz Karolak z córką…

Tomasz Karolak zatańczył z córką Leną w „Tańcu z Gwiazdami”! Jurorzy nie kryli wzruszenia

W piątym odcinku jubileuszowej, 30. edycji programu „Taniec z Gwiazdami” widzowie mogli zobaczyć wyjątkowe występy – gwiazdy tańczyły razem ze swoimi najbliższymi.

Dla Tomasza Karolaka był to szczególny wieczór, ponieważ na parkiecie towarzyszyła mu jego córka Lena oraz partnerka taneczna Izabela Skierska.

O Kasi Zillmann i Janji Lesar jest głośno za granicą! Nie do wiary co o nich mówią

Trio zaprezentowało energetyczny Broadway jazz, w którym nie zabrakło poczucia humoru i wzruszeń. Karolak wcielił się w postać żaby, a jego występ wywołał entuzjazm jurorów i publiczności.

Jest tak mało żartów i śmiechu w naszym świecie, że ja kocham to, co robisz. Emocjonalnie rozkładasz nas na łopatki – powiedziała Iwona Pavlović, po czym wręczyła aktorowi buziaka w policzek.

,,Nie było mnie przez jeden odcinek, ale widzę ogromny postęp. Zatańczyłeś z sercem i z klasą” – dodała Ewa Kasprzyk.

Ostatecznie para zdobyła 31 punktów (7, 8, 8, 8).

W konfesjonale Lena zdradziła, że wspólny taniec z tatą był dla niej wyjątkowym przeżyciem:

Jesteśmy oboje tacy wyluzowani. Mam wrażenie, że on mnie tego nauczył. Moje pierwsze wspomnienie z tatą to jak przywiózł mi kostium Calineczki z Nowego Jorku.

Tomasz Karolak z uśmiechem dodał: ,,Nigdy tego nie zapomnę. Wzbudzałem sensację na lotnisku, bo z torby wystawały skrzydła. To niesamowite, że z takiego śmiesznego dziecka wyrosła tak piękna dziewczyna.”

Tomasz Wygoda drży o stan zdrowia Beaty Kozidrak: „Ona naprawdę źle się czuła!”

Lena przyznała również, że największą lekcją, jaką wyniosła od ojca, jest autentyczność: ,,Tata mnie zawsze uczył, żeby być sobą, niezależnie od tego, co będę robić w życiu.”