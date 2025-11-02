Tragiczny wypadek podczas prób do Air Show Radom 2025 wstrząsnął całą Polską. 28 sierpnia życie stracił major Maciej „Slab” Krakowian , doświadczony pilot myśliwca F-16 z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego. Samolot runął na ziemię podczas lotu treningowego. Choć na miejsce natychmiast wysłano służby ratunkowe, mężczyzny nie udało się uratować. Żadna osoba postronna nie odniosła obrażeń, jednak dla jego rodziny i środowiska wojskowego ten dzień przyniósł straszną tragedię.

Kim jest wdowa po Macieju „Slab” Krakowianie?

Za zmarłym pilotem pozostała pogrążona w żałobie żona, Magdalena Boryc-Krakowian, oraz ich czteroletni synowie, bliźniacy Aleksander i Mikołaj. Wdowa po majorze Krakowianie to oficer Wojska Polskiego i lekarz radiolog. Ukończyła Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz Wydział Wojskowo-Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Zawodowo związana była m.in. ze Szpitalem Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu, a w środowisku lotniczym znana była jako członkini zespołu Tiger Demo Team, któremu towarzyszyła podczas pokazów jako medyk. W 2024 roku otrzymała 2 miejsce w plebiscycie Hipokrates w kategorii Radiolog/Technik Elektroradiolog Roku. Choć na co dzień wspierała pilotów od strony medycznej, była również częścią ich świata prywatnie, towarzysząc mężowi w jego pasji i służbie.

Wokół Magdaleny i jej synów w krótkim czasie powstała ogromna fala wsparcia. W obliczu tragedii społeczność wojskowa, organizatorzy Air Show oraz internauci z całego kraju zjednoczyli się, by okazać wsparcie najbliższym majora. We współpracy z fundacją „Siepomaga” uruchomiono oficjalną zbiórkę na rzecz rodziny. Do 31 października uzbierano dla rodziny pogrążonej w żałobie już ponad 2 300 000 złotych. Na oficjalnych profilach Air Show Radom pojawiły się także słowa wdzięczności wobec tych, którzy wspierają rodzinę w tej trudnej sytuacji.