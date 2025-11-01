28 sierpnia 2025 roku w Radomiu doszło do dramatycznych zdarzeń z udziałem mjr. Macieja „Slaba” Krakowiana. Pilot zginął podczas wykonywania manewru akrobatycznego, co wstrząsnęło nie tylko środowiskiem lotniczym, ale również całą Polską. Teraz ujawniamy, jak dziś wygląda jego nagrobek.

Nowe ustalenia ws. śmierci mjr. „Slaba” Krakowiana. Ujawniono możliwe przyczyny wypadku

Grób Macieja „Slaba” Krakowiana

Warto wspomnieć, że kilka dni przed Air Show Radom 2025 doszło do prawdziwej tragedii. Podczas treningu myśliwiec F-16 pilotowany przez mjr Macieja „Slaba” Krakowiana uderzył w ziemię w rejonie pasa startowego, a pilot zginął na miejscu.

Maciej „Slab” Krakowian był jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich pilotów oraz dowódcą zespołu pokazowego Tiger Demo Team Poland. Poza tym zasłynął dzięki swojemu widowiskowemu stylowi pilotażu, przez co stał się ikoną polskiego lotnictwa wojskowego. Poza tym szkolił młodszych pilotów, brał udział w ćwiczeniach międzynarodowych i reprezentował Polskę na największych lotniczych wydarzeniach na świecie.

Śmierć pilota wstrząsnęła Polską. Kim był mjr „Slab”, legenda F-16?

Warto dodać, że kilka dni po tragedii uruchomiono oficjalną zbiórkę dla 4-letnich bliźniaków – Olka i Mikołaja, synów pilota. Internauci w błyskawicznym tempie wpłacili gigantyczną kwotę, która ma zabezpieczyć przyszłość chłopców.

Bliscy tragicznie zmarłego pilota podjęli również decyzję, że jego pogrzeb odbędzie się w formie prywatnej uroczystości. To była ich jedyna prośba, aby ostatnie pożegnanie odbyło się w ciszy, bez obecności mediów, kamer i fleszy aparatów.

Pogrzeb mjr. „Slaba” Krakowiana. Rodzina przerwała milczenie

Grób Macieja Krakowiana znajduje się na cmentarzu w poznańskich Krzesincach. Pomnik został wykonany z ciemnej płyty, a na nim znalazło się wyryte zdjęcie pilota. Na nagrobku widnieje również poruszający napis: „Zginął, robiąc to, co kochał”. Poniżej znalazły się również słowa: „Wiara, Nadzieja, Miłość”. Szczególną uwagę zwraca jednak figurka myśliwca F-16, który pilotował Maciej „Slab” Krakowian.