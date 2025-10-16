Kilka dni temu media obiegła przykra wiadomość o śmieci Diane Keaton. Ikona filmowa miała 79 lat. Teraz Rodzina Keaton wydała oficjalne oświadczenie, w którym wreszcie ujawniono przyczynę śmierci aktorki.

Przyczyna śmierci Diane Keaton

Diane Keton była nie tylko aktorką, ale także reżyserką i producentką filmową. Poza tym była laureatką Oscara, nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej oraz dwóch Złotych Globów. Artystka szybko przeszła od desek teatru do światowej sławy, dzięki wybitnym rolom. Zagrała m.in. w takich produkcjach jak: „Ojciec chrzestny” czy „Annie Hall”.

11 października media obiegła przykra wiadomość o śmierci filmowej gwiazdy Diane Keaton. Do tej pory rodzina nie zdradzała szczegółów i prosiła jedynie o uszanowanie prywatności w tym trudnym dla nich czasie. Teraz bliscy aktorki zdecydowali się wydać oświadczenie, w którym ujawnili prawdziwą przyczynę zgonu. Jak się okazuje, Keaton zmarła na zapalenie płuc.

Rodzina Keaton jest bardzo wdzięczna za wiadomości pełne miłości i wsparcia, które otrzymali w ciągu ostatnich kilku dni. Ich ukochana Diane zmarła na zapalenie płuc 11 października – przekazała rodzina Diane Keaton w komunikacie.

W oświadczeniu wspomniano również o tym, że aktorka była znana z troski o zwierzęta oraz zaangażowania w pomoc osobom w kryzysie bezdomności, dlatego zachęcają do przekazywania darowizn na rzecz lokalnych organizacji charytatywnych.

Warto dodać, że według relacji przyjaciela cytowanego przez magazyn „People”, stan zdrowia Diane Keaton nagle się pogorszył w ostatnich miesiącach. Tylko najbliższa rodzina była świadoma jej problemów zdrowotnych, o których nie mówiono publicznie. W końcu na miejsce wezwano ratowników medycznych, którzy przewieźli ją do pobliskiego szpitala. Niestety choroba nie dała za wygraną.