Tak wygląda grób „Slaba” po Wszystkich Świętych. Zamarliśmy, gdy zobaczyliśmy ten widok (FOTO)

Szok, jak pilot został upamiętniony!

Cmentarz Grób Maciej „Slab" Krakowian Pilot śmierć
/ 04.11.2025 /
KJ
Grób Macieja „Slaba” Krakowiana po Wszystkich Świętych

Maciej „Slab” Krakowian był jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich pilotów oraz dowódcą zespołu pokazowego Tiger Demo Team Poland. Poza tym zasłynął dzięki swojemu widowiskowemu stylowi pilotażu, przez co stał się ikoną polskiego lotnictwa wojskowego. Poza tym szkolił młodszych pilotów, brał udział w ćwiczeniach międzynarodowych i reprezentował Polskę na największych lotniczych wydarzeniach na świecie.

 

Niestety 28 sierpnia 2025 roku w Radomiu doszło do dramatycznych zdarzeń z udziałem mjr. Macieja „Slaba” Krakowiana. Kilka dni przed Air Show Radom 2025 podczas treningu myśliwiec F-16 pilotowany przez Krakowiana uderzył w ziemię w rejonie pasa startowego, a pilot zginął na miejscu.

Grób Macieja „Slaba” Krakowiana po Wszystkich Świętych

Jego śmierć wstrząsnęła całą Polską, co do dziś pozostawiło smutek i żal. Bliscy tragicznie zmarłego pilota podjęli również decyzję, że jego pogrzeb odbędzie się w formie prywatnej uroczystości. To była ich jedyna prośba, aby ostatnie pożegnanie odbyło się w ciszy, bez obecności mediów, kamer i fleszy aparatów.

 

Grób Macieja „Slaba” Krakowiana po Wszystkich Świętych

Grób Macieja Krakowiana znajduje się na cmentarzu w poznańskich Krzesincach. Na nagrobku pilota widnieje poruszający napis: „Zginął, robiąc to, co kochał”, a poniżej znalazły się również słowa: „Wiara, Nadzieja, Miłość”. Szczególną uwagę zwraca jednak figurka myśliwca F-16, który pilotował Maciej „Slab” Krakowian.

Grób Macieja „Slaba” Krakowiana po Wszystkich Świętych

Teraz po Wszystkich Świętych odwiedziliśmy grób tragicznie zmarłego pilota, nie wierząc własnym oczom. Pomnik został zasypany kwiatami i niezliczoną ilością zniczów, które z powodu braku miejsca zostały porozstawianie wokół grobu. Uwagę zwraca również ogromny, stojący wieniec w biało-czerwonych barwach. Taki widok to dowód na to, że ludzie pamiętają, a Maciej „Slab” Krakowian wciąż pozostaje w naszych sercach.

Anonim | 4 listopada 2025 Odpowiedz

Słownik | 4 listopada 2025 Odpowiedz

Anonim | 4 listopada 2025 Odpowiedz

Anonim | 4 listopada 2025 Odpowiedz

