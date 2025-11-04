Tak wygląda grób „Slaba” po Wszystkich Świętych. Zamarliśmy, gdy zobaczyliśmy ten widok (FOTO)

Grób Macieja „Slaba” Krakowiana po Wszystkich Świętych

Maciej „Slab” Krakowian był jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich pilotów oraz dowódcą zespołu pokazowego Tiger Demo Team Poland. Poza tym zasłynął dzięki swojemu widowiskowemu stylowi pilotażu, przez co stał się ikoną polskiego lotnictwa wojskowego. Poza tym szkolił młodszych pilotów, brał udział w ćwiczeniach międzynarodowych i reprezentował Polskę na największych lotniczych wydarzeniach na świecie.

Niestety 28 sierpnia 2025 roku w Radomiu doszło do dramatycznych zdarzeń z udziałem mjr. Macieja „Slaba” Krakowiana. Kilka dni przed Air Show Radom 2025 podczas treningu myśliwiec F-16 pilotowany przez Krakowiana uderzył w ziemię w rejonie pasa startowego, a pilot zginął na miejscu.