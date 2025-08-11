times-dark
Kozaczek
Jerzy Dziewulski nie żyje! Antyterrorysta zmarł w wieku 81 lat

Znana jest przyczyna śmierci byłego oficera policji...

/ 11.08.2025 /
EmEl
Jerzy Dziewulski, fot. AKPA.

Jerzy Dziewulski nie żyje 

11 sierpnia 2025 roku odszedł Jerzy Dziewulski. 

Były oficer policji i antyterrorysta przez lata był znany z działalności w świecie polityki. Jednak widzowie pokochali go za rolę w serialu „07 zgłoś się”.

Jerzy Dziewulski nie żyje 

Jerzy Dziewulski był jedynym policjantem w Polsce, który został uhonorowany trzykrotnie Medalem za Ofiarność i Odwagę. 

 

Informację o śmierci Jerzego Dziewulskiego przekazał jego syn w rozmowie z PAP-em. 

Mężczyzna zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w szpitalu MSWiA w Warszawie.

Jerzy Dziewulski był prawdziwym człowiekiem wielu talentów.

Kiedy zakończył działalność policyjną oraz pracę w polityce, gdzie był m.in. doradcą Aleksandra Kwaśniewskiego, zajął się działalnością doradczą w obszarze bezpieczeństwa.

Jeżeli chodzi o jego epizod aktorski, to pojawił się w serialu „07 zgłoś się” wystąpił w roli porucznika Dziworskiego, dowódcy brygady antyterrorystycznej na warszawskim Okęciu, w odcinku „Bilet do Frankfurtu” z 1984 r. oraz w kolejnych epizodach: „Zamknąć za sobą drzwi”, „Złocisty” i „Przerwany urlop” z 1987 r. W tych samych epizodach pełnił również funkcję konsultanta.

Anonim | 12 sierpnia 2025 Odpowiedz

Świetny face rop

Agnieszka | 12 sierpnia 2025 Odpowiedz

Zawsze go lubilam..spoczywaj w spokoju 😔

Anonim | 12 sierpnia 2025 Odpowiedz

Wielka strat,

Anonim | 12 sierpnia 2025 Odpowiedz

Ja też, leż łusol był świetny

