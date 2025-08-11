Jerzy Dziewulski nie żyje! Antyterrorysta zmarł w wieku 81 lat
Znana jest przyczyna śmierci byłego oficera policji...
11 sierpnia 2025 roku odszedł Jerzy Dziewulski.
Były oficer policji i antyterrorysta przez lata był znany z działalności w świecie polityki. Jednak widzowie pokochali go za rolę w serialu „07 zgłoś się”.
Jerzy Dziewulski był jedynym policjantem w Polsce, który został uhonorowany trzykrotnie Medalem za Ofiarność i Odwagę.
Informację o śmierci Jerzego Dziewulskiego przekazał jego syn w rozmowie z PAP-em.
Mężczyzna zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w szpitalu MSWiA w Warszawie.
Jerzy Dziewulski był prawdziwym człowiekiem wielu talentów.
Kiedy zakończył działalność policyjną oraz pracę w polityce, gdzie był m.in. doradcą Aleksandra Kwaśniewskiego, zajął się działalnością doradczą w obszarze bezpieczeństwa.
Jeżeli chodzi o jego epizod aktorski, to pojawił się w serialu „07 zgłoś się” wystąpił w roli porucznika Dziworskiego, dowódcy brygady antyterrorystycznej na warszawskim Okęciu, w odcinku „Bilet do Frankfurtu” z 1984 r. oraz w kolejnych epizodach: „Zamknąć za sobą drzwi”, „Złocisty” i „Przerwany urlop” z 1987 r. W tych samych epizodach pełnił również funkcję konsultanta.
Anonim | 12 sierpnia 2025
Świetny face rop
Agnieszka | 12 sierpnia 2025
Zawsze go lubilam..spoczywaj w spokoju 😔
Anonim | 12 sierpnia 2025
Wielka strat,
Anonim | 12 sierpnia 2025
Ja też, leż łusol był świetny