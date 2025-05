30 kwietnia media obiegła przykra informacja o śmierci Tomasza Jakubiaka. Kucharz, choć walczył do ostatnich sił, niestety przegrał trudną walkę z nowotworem. Dziś w dzień pogrzebu w sieci pojawił się wzruszający wpis, w którym Jakubiak „przemówił” zza światów. Aż trudno powstrzymać łzy!

Znamy datę i miejsce pogrzebu Tomasza Jakubiaka. Rodzina ma szczególną prośbę

Szokujący wpis w dzień pogrzebu Tomka Jakubiaka

Tomasz Jakubiak to jeden z najpopularniejszych kucharzów w Polsce, autor książek kucharskich oraz były juror programu „MasterChef Junior”. Niestety jego kulinarną przygodę przerwał jakiś czas temu nowotwór jelita cienkiego i dwunastnicy z przerzutami do kości. Kucharz miesiącami dzielnie zmagał się z chorobą, a ostatnie dni spędził w Grecji na specjalnym leczeniu. Niestety mimo zaciętej walki nie udało się go uratować. Śmierć Tomasza Jakubiaka wstrząsnęła całą Polską, która na bieżąco śledziła jego postępy w leczeniu.

Opublikowano nekrolog po śmierci Tomasza Jakubiaka. Co z pogrzebem?

Kilka dni temu na oficjalnym profilu kucharza została zamieszczona informacja dotycząca uroczystości pogrzebowej, która odbędzie się dzisiaj (13 maja) o godzinie 13:30 w Kościele pw. św. Ignacego. Po nabożeństwie ciało zmarłego zostanie odprowadzone na Cmentarz Komunalny Północny w Warszawie. Dodatkowo rodzina Jakubiaka poprosiła o spełnienie jego ostatniej woli, jaką były jasne lub kolorowe ubrania w dniu pogrzebu i brak składania kondolencji.

Dzisiaj w sieci pojawił się także zaskakujący wpis, autorstwa prof. Magdalena Szpunar z Uniwersytetu Śląskiego. W Facebookowym poście, a raczej jego poetyckiej formie znalazły się przejmujące słowa, w których tj. Tomasz Jakubiak „przemawia” z zaświatów.

Dzisiaj ostatnie pożegnanie Tomasza Jakubiaka. Walczyłem do końca do końca miałem nadzieję. Nie martwcie się kochane głodomory. Ja dam radę, ja zawsze daję radę i jeszcze coś smacznego wam wysmażę ma niebieskich chmurach z cukrowej waty. Nie boli już nic. Szukam smaków, których nie udało się odnaleźć. Ja dam radę, ja zawsze daję radę. Kochane głodomory napełnię wam brzuchy słońcem i mówię wam zza chmur, że trzeba żyć trzeba żyć póki żyć można dopóki wskazówki nie powiedzą, że to już. Do końca, Magdalena Szpunar, 30.04.2025/Tomkowi Jakubiakowi zm. 30.04.2025/ – czytamy we wpisie.

Ładocha cała we łzach wspomina zmarłego Jakubiaka: „Nie sądziłam, że tak się sprawy ułożą”

Pod opublikowaną twórczością Pani Szpunar w komentarzach uaktywnili się wzruszeni fani, jednocześnie zachwyceni artystycznym wpisem.