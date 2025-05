Tomasz Jakubiak zmarł 30 kwietnia 2025 roku. Informacja o jego śmierci szybko obiegła internet i wprawiła w smutek wielu obserwatorów oraz fanów. Mężczyzna w ciągu ostatnich miesięcy leczył się w szpitalach na całym świecie z powodu choroby — nowotworu jelita cienkiego i dwunastnicy. Niestety, nie udało mu się wyzdrowieć i rodzina przekazała najgorsze wieści. Daria Ładocha wiele lat przyjaźniła się z Tomaszem Jakubiakiem. Do dziś nie może się pogodzić ze stratą przyjaciela.

Ekspertka kulinarna przez lata zawsze mogła liczyć na pomoc Tomasza Jakubiaka. Był jej oddanym przyjacielem i wspierał Darię Ładochę sześć lat temu, gdy ta pożegnała ukochanego ojca. Kiedy prowadząca kącik kulinarny w „Dzień dobry TVN” ekspertka dowiedziała się o śmierci mężczyzny, to nie mogła dojść do siebie. Do dziś nie potrafi zrozumieć, dlaczego nowotwór zabrał jej ukochanego przyjaciela:

Witajcie, od środy nie wiem, co napisać i co powiedzieć. Nie jestem w stanie wstawić takiego. Po prostu nie sądziłam, że tak się sprawy ułożą i wierzyłam w ten cud do samego końca. Wiem, że Tomek byłby wściekły na mnie, że rozpaczam, ale rozpaczam. Był, jest i będzie zawsze moim przyjacielem. Sześć lat temu w majówkę pomagał mi pożegnać mojego ojca, a sześć lat później życie tak się potoczyło. Jedno jest pewne. Jego miłość do gotowania i młodych ludzi pozostanie — podkreśliła Daria Ładocha w nagraniu na Instagramie.

